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Battalgazi farkındalık programı Başkan Güder: “Her daim sizin gören gözünüz, duyan kulağınız olacağız”

İHA

Battalgazi farkındalık programı Başkan Güder: “Her daim sizin gören gözünüz, duyan kulağınız olacağız”

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla “Yüreğiyle Bakanlar” adlı özel bir program düzenlendi.
Dünyada her yıl 714 Ocak tarihleri arası kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Battalgazi’de farkındalık programına imza atıldı. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Battalgazi Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’nda “Yüreğiyle Bakanlar” adlı özel bir etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin ‘Orta oyunu’ ile başlayan etkinlikte, görme engelli vatandaşların duygularını hissetmek, günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların bilincine varmak, onlarla empati kurabilmek amacıyla masallar okundu, şarkılar söylendi, söyleşi yapıldı, çeşitli oyunlar oynandı.
Etkinliğe, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, öğretmenler, görme engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Sadece bir gün değil, her gün yanlarındayız”
Özel gereksinimli bireylerin sadece yılda bir gün değil, her gün yanında olduklarını söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bir yıl gibi kısa bir zaman zarfı içinde okulumuzun tamamlanarak hizmete sunulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Allah özel gereksinimli yavrularımızın hayatını kolaylaştırsın. Rabbim bu yavrularımıza karşı merhamet duygumuzu hiçbir zaman kaybettirmesin. Rabbim onlara engel verdiği zaman bizleri imtihan ediyor. Bizim imtihanımız bu bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak, daha yaşanabilir kılmaktır. Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde bunun çalışmalarını yapıyoruz. Açtığımız farklı bölümlerle merkezimizde 250 öğrencimize destek oluyor, hayatlarını kolaylaştırmak için eğitimler veriyoruz. Şunu unutmamamız gerekiyor; Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunun bilincinde hayatımızı idame ettirmeliyiz. Battalgazi Belediyesi olarak bizler her çalışmamızda özel gereksinimli bireylerimizi ve ailelerini unutmuyoruz. Onları her daim başımızın tacı yapıyoruz. Bizler sadece bir gün yanınızda olmayacağız, bizler yılın her günü gören gözünüz, duyan kulağınız, yürüyen bacağınız olacağız” şeklinde konuştu.

“Malatya’mız engelsiz bir şehirdir”
Malatya’nın engelsiz bir şehir olduğuna dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Eğitimin önündeki tüm engelleri aştığımızın göstergesi olan Malatya Görme engelliler okulumuzdayız ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in organize ettiği program ile özel gereksinimli yavrularımız ile beraberiz. Bugün engelleri aşan yavrularımız ile beraberiz. Gönülleri görmeyenlerden hepimizin korkması lazım. Bizler evlatlarımızın eğitimleri ve istihdamlarının önündeki engelleri kaldırmak için çok çaba sarf ettik. Bugün bu noktalara gelebildiysek eğer bunun baş mimarı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde engelsiz bir yaşam için hatırlarsanız Beyaz Masa kurdurmuştu. O gün engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin duasını almıştı. Yasal düzenlemeler ile özel gereksinimli bireylerimize ve ailelerine maaş bağladık. Geçtiğimiz dönemlerde bir kızımız yanıma gelmişti ve bana gözünün görmediğini, okumak istediğini, Malatya’ya görme engelli okul yapmamızı talep etti. Bizlerde yaptığımız çalışmalarla bu talebi Cumhurbaşkanımıza ilettik ve kendiside anında yapılması için talimat verdi. Dönemin Milli Eğitim Bakanının destekleriyle Türkiye’nin ilk görme engelli okulunu Malatya’mıza yapmış olduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Battalgazi’mizde Engelsiz Yaşam Merkezi’miz var. Battalgazi’de de oluşturmuş olduğu bu merkez ile yavrularımızın gönüllerine dokunan, hayır dualarını alan başkanımız Osman Güder’e canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok önemli ve hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Çok önemli çalışmaların yapıldığı Malatya’mız engelsiz bir şehirdir” dedi.
Program sonunda Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, görme engelli öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek, günün anısına öğrencilerle fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

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