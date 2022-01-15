İş yerine kumar baskını

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Malatya’da bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı olan polis, 4 şahsı kumar oynarken yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynandığı polise ihbar edildi. Polis olay yerine giderek, kumar oynayan 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesine muhalefetten idari işlem uyguladı.

Masada bulunan 675 TL muhafaza altına alındı. İşletmeci hakkında kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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