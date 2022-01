Malatya'da deneme sınavları tanıtım programı düzenlendi

Malatya’da "Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi” kapsamında hazırlanan deneme sınavları kitapları tanıtım programı gerçekleştirildi.

Vali Galip Demirel Ortaokulu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Şube Müdürü Vahap Arıkan yaparak, proje kapsamında yapılan deneme sınavları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da konuşmasında, ”2021 yılına baktığımızda Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir tarihi dönüşüme hep beraber şahit olduk. Bu tarihi dönüşümde başta Sayın Valimiz Aydın Baruş olmak üzere, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe yerel yönetimlerimizle ciddi bir şekilde uyumla çalıştık ve bu süreçte özellikle Büyükşehir Belediyemizin destekleri bizi çok ciddi bir şekilde güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 76 okul projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Kanbay, “2022 yılında da şehir merkezinde kronik olarak görünen depreme dayanıksız yığma bina olarak gördüğümüz fiziki olarak yetersiz olan 36 okulun yıkım kararını aldık. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Milli Eğitim Bakanımızla bir görüşme yaparak yatırım planlarının alınmasıyla ilgili bize destek verdi. Okul öncesinin güçlendirilmesi ile ilgili ilimizde önemli adımlar atmaya başladık. Bunların kapsamda toplamda 42 adet anaokulumuz var. 2022 yılında 40'ın üzerinde yeni anaokulu yapıyoruz ve kalıcı başarı yakalamak istiyoruz. İlimiz 2023’ün sonunda 2050 yılına hazır olacak her anlamda. İkili eğitimi bitireceğiz. Bütün öğrencilerimiz sabah kahvaltısını yaparak okullara gidecek ve her şeyden önemlisi sınıf ortalamaları şu anda 40 civarında şehir merkezinde, hedefimiz sınıf ortalamalarını 25’e düşürmek. Bu çalışmalarımızı bitirdiğimiz zaman Malatya önemli bir noktaya gelecek. 2021 yılında deprem geçirmiş ve pandemiye yakalanmış bir şehir olarak başarının düşebileceğini düşünüyorduk. Bu süreç içerisinde bir önceki senelerin başarısını yakalamak bizim için bir başarıydı. Ama ciddi bir çalışmayla Malatya son 5 senenin üzerinde bir başarı yakaladı. Hem LGS’de hem YKS’de ve bu başarıyı bize öğretmen arkadaşlarım hediye etti. Ben burada başkanımızın huzurunda Malatya da ki tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Milli Eğitimle ilgili, öğretmenlerle ilgili bütün projelerde yanımızda yer alan değerli Başkanımız Selahattin Gürkan’a asaleten teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahaddin Gürkan da en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, “ İstikbalimizi düşünüyorsak muhakkak çocuklarımızı istikbale hazır bir şekilde yetiştirmemiz gerekir. Onunda yolu yöntemi okullardır, eğitmenlere verilen desteklerdir, gerek yerel yönetimlerde olsun gerek diğer paydaşlarda olsun bu tür eğitim kurumlarına maddi manevi fiziki anlamda her türlü desteği vermektir. Büyükşehir Belediyesi olarak çok değerli İl Milli Eğitim Müdürümüz ile güzel ortak çalışmalarda paydaş oluyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz ile de aynı şekilde. İl Milli Eğitim Müdürümüz göreve geldikten hemen sonra Malatya Milli Eğitiminin temel ilkeler ve temel değerler noktasında yerli ve milli öğrencilerimizin yetiştirilmesi, Milli Eğitim müfredatının amacı olan kendisine, ailesine, toplumuna, milletine ve insanlığa faydalı birer birey yetiştirilmesi noktasında, okullarda ki fiziki yapının değiştirilmesi noktasında, okullarda eğitim materyallerinin arttırılması noktasında, okullarda kitaplık faaliyetlerinin ve kitap yoğunluğunun arttırılması konusunda büyük gayretler gösterdi" diye konuştu.

Malatya tarihi hakkında da bilgi veren Gürkan, "Malatya’nın tarihine baktığımızda Malatya Anadolu’yu Anayurt yapan bir şehirdir. Kahramanlıkların destanların yazıldığı bir şehirdir. Malatya’nın tarihine baktığımızda Anadolu’nun irşat edilmesinde, ilim olarak irfan olarak Mevlanaların, Sadettin Konevilerin, İbni Arabilerin, Somuncu Babaların Malatya’dan Anadolu’yu ilim, irfan ile aydınlattığını ve ilim irfan destanları yazdığını görüyoruz. Tarihin bizlere yüklemiş olduğu bu vebal ile bizlerinde görevimiz esnasında görevimizi en iyi şekilde yaparak vatanımıza en güzel şekilde hizmet etmekle mükellefiz.

Malatya Milli Eğitimin başarısının hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. LGS ve YKS’de gerek üniversite sınavlarında olsun büyük bir başarı gösteren Malatya Milli Eğitim ordusu var. Bu anlamda ben Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında bütün Milli Eğitim Şube Müdürlerimizi, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımızı, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizi çok değerli meslektaşlarım öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum.

Büyükşehir Belediyesi olarak, okul öğrenme saatlerinin dışında kalan zamanlar içerisinde ve hafta sonu tatillerinde bizler gerek semt konaklarımızda, eğitim merkezlerimizde, etüt merkezlerimizde, dershanelerimizde, kurs merkezlerimizde öğrencilerimizin kendi müfredat programları doğrultusunda takviye olarak eğitilmesi konusunda semt konaklarımızda ve dershanede ki öğretmenlerimiz ile öğrencilerimize destek vererek, hem okulda ki eğitimin standartlarının daha da yükseltilmesi anlamında, hem öğrencinin başarı grafiğinin yükseltilmesi anlamında, hem şehrimizin başarı grafiğinin yükseltilmesi anlamında, öğrencimizin her türlü eksikliklerinin giderilmesi noktasında ortak bir çalışma yürütüyoruz.

Milli Eğitim Müdürümüzden de okulların fiziki yapılarının genişletilmesi, yeni okulların yapılması, deprem sonrası zarar gören okulların yenilenmesi noktasında arsa ihdaslarıyla ilgili olsun, arsa tahsisleriyle ilgili olsun, okulların yapılmasıyla ilgili bizde Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz.

Öğrencilerimizin sınava hazırlık noktasında psikolojik anlamda, sosyal anlamda, eğitim anlamında, bilgi birikim anlamında hazırlanması gerekir. Bizlerde bu anlamda gerek LGS olsun gerek YKS olsun bu konuda yaklaşık 25 bine yakın öğrencimiz var bu öğrencilerimizin de bu sınavlara katılıp sınavlar konusunda aşina olmaları noktasında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak çalışma yaptık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediye ve kitap takdimiyle program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.