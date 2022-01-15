Raylardan geçmek isteyen hafif ticari araca yük treni çarptı: 1 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, tren yolundan geçmek isteyen hafif ticari araca yük treni çarptı. Araçtaki 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Çolakoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem A. (41) yönetimindeki 44 AAH 929 plakalı hafif ticari araca, hemzemin geçidin bulunmadığı rayların üzerinden geçmeye çalıştığı sırada, ElazığMalatya seferini yapan yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki Nilüfer S. (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Nilüfer S., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bir süreliğine aksayan tren trafiği, hafif ticari aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-01-15 18:40:37
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