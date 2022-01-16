Şahnahanlılardan yol talebi

Malatya’da yapımı süren Kuzey Çevre yolu nedeniyle yolları geçici olarak kapatılan Şahnahan Mahallesi sakinleri, mağdur olduklarını belirterek bölgedeki çalışmaların biran önce tamamlanmasını istedi.

Şahnahan Karşıyaka mevkiinde bir araya gelen aralarında mahalle muhtarlarının da bulunduğu yaklaşık 60 kişilik grup, bölgede sürdürülen çalışmalar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kuzey Çevre yolu projesine karşı olmadıklarını kaydeden Tepeköy Mahalle Muhtarı Mehmet Erkut, "Kuzey Çevre yolunun kesiştiği bölgede yolumuz kapatılmıştır. Kuzey Çevre yoluna karşı değiliz çok güzel bir hizmet ama burada kaş yapalım derken göz çıkarıyorlar. Tepeköy, Topraktepe, Karşıyaka, Sütlüce yolumuz kapatıldı. Sivas yolunda ters yönden giriliyor, bir kaza olursa bunun sorumluluğunu kim üstelenecek. Biran önce üst geçit köprümüzün yapılmasını istiyoruz.” dedi

Bölge sakinlerinin mağdur olduğunu aktaran Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek ise, "Bu yolumuz yılların yolu. Kuzey Çevre yolu çalışmaları başlayınca bölge yolu kapatıldı. Halk mağdur, 500 metre mesafedeki yol 4 kilometreye çıktı. Yolun biran önce yapılmasını istiyoruz” diye konuştu

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