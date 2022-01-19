Milletvekili Kahtalı'dan kütüphane açıklaması Kahtalı: "Kütüphanemiz bölgenin en büyük kütüphanesi olacak"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Millet Bahçesinin içerisinde yapımı devam eden kütüphanenin Doğu Anadolu’nun en büyük kütüphanesi olacağını belirterek, inşaat çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Kahtalı, Malatya’da inşaatı devam eden kütüphane hakkında açıklama yaptı. Malatya'ya büyük ve önemli bir kütüphane kazandırmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Kahtalı, "Hizmetlerin en güzeli insana yapılan hizmettir. İnsana yapılan hizmetin en önemlisi de eğitim yuvası açmaktır. Biz de bu doğrultuda şehrimize çok güzel bir kütüphane kazandırıyoruz. Millet Bahçesinin içerisinde 8 bin metrekare alanda yaptığımız kütüphane tamamlandığında bölgenin en büyük kütüphanesi olacak. Kütüphanemizin yanına ayrıca bir otopark yapacağız. Bu önemli proje hem bizim hem de şehrimiz için bir gurur kaynağı olacak. Şehrimize yakışır ve son derece modern bir kütüphane kazandıracağız. Kütüphanemizin bu yılın sonlarına doğru tamamlanarak hizmete açılması için biz de elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

"Kütüphanelerimiz eğitimimizin ayrılmaz önemli bir parçasıdır" diyen Kahtalı, "Böyle güzel eserlerin gençlerimizde okuma bilinci ve alışkanlığı kazandıracağına inanıyorum. Kitap eğitimin temeli olduğuna göre, gençlerimiz için kitaba kolay ulaşabilecekleri kütüphanelerin önemi çok büyüktür. İlimize yapılan kütüphane de bütün öğrencilerimizin istifade edeceği önemli bir mekan olacak. Aynı zamanda gençlerimizin okuma bilinci ve alışkanlığının da artmasına katkı sağlayacaktır. Ben bu vesile ile böyle bir kütüphanenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. Kütüphanemiz Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.