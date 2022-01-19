Malatya’da Galericiler Sitesi'nin çatısı kardan çöktü

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Malatya’da yoğun kar yağışı sonrası Galericiler Sitesi'nin çatısı çöktü. Çatının üzerine devrildiği 15 araçta hasar meydana geldi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Galericiler Sitesi’nde altı dükkana ait araçların sergilendiği alanda bulunan çatı çöktü. Çökme ile birlikte yaklaşık 7 milyon değerindeki 15 araçta hasar meydana geldi. Olayla ilgi polis ekipleri inceleme başlattı.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, 15 araçta yaklaşık 7 milyon TL'lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

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