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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beceri atölyelerinde öğrenciler yeteneğini keşfediyor

İHA

Beceri atölyelerinde öğrenciler yeteneğini keşfediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde tamamlanan ‘’Beceri Temelli Okul Kültürünün Geliştirilmesi Projesinin” sergi ve kapanış programı gerçekleştirildi.
Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu’nda Müzik Görsel Sanatlar Salon Sporları Atölyesi kurularak öğrencilerin becerilerini fark edebileceği ve bu becerilerini sergileyebilecekleri imkanlar tanınarak öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin yükselmesi hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay proje ve yapılan çalışmalar hakkında Vali Baruş’a detaylı bilgiler verdi. Kanbay, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Müdürlüğümüz ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde 2019 yılında başlatılan "Beceri Temelli Öğrenme Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ilimizde 36 Tasarım Beceri Atölyesi kurumu tamamlandı. Proje kapsamında atölye kurulumu yapılan okullarımızdaki 450 öğretmenimize Etkileşimli ve Etkili Sınıf Yönetimi, Proje Tabanlı Öğrenme, STEAM, Atölye Uygulamalarıyla Dil Becerilerinin Geliştirilmesi. Tasarım Odaklı Düşünme, meydana getirici Drama, Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı alanlarında eğitimleri verildi” şeklinde konuştu.
Aralık 2021 tarihinde projenin tamamlandığını belirten Kanbay, tamamlanan proje kapsamında 36 Tasarım Beceri Atölyesi kurulduğunu söyledi.
"Çözüm üretebilecek projelere ilişkin fikirlere her zaman açığız"
Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ise projenin başarılı yürütülüp nihai hedefe ulaşılması nedeniyle tüm milli eğitim çalışanlarına teşekkür ettiği konuşmasında, “Sosyal müdahale gereken ve sosyal konulara çözüm üretebilecek projelere ilişkin fikirlere her zaman açığız. Projemiz tüm okullarımıza ve ilimize hayırlı olsun” dedi.
Vali Baruş da ilkokuldaki çalışmaları inceleyerek, öğretmenlerden bilgiler aldı. Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Vali Baruş, “Beceri Temelli Öğrenme Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ilimizde 36 Tasarım Beceri Atölyesi kuruldu. Şu anda Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu spor atölyesinde çocuklarımız kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Hem fiziksel açıdan hem de öğrenim yeteneklerinin gelişmesi açısından gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Proje kapsamında 450 öğretmenimiz eğitim aldı. 36 atölyemizden yaklaşık 4500 öğrencimiz istifade ediyor. Spor atölyelerimiz, görsel sanatlar atölyelerimiz, müzik atölyelerimiz, fen ve teknoloji atölyelerimiz var. Dolayısıyla çocuklarımız beceriye dayalı öğrenme kültürlerini geliştirerek eğitim aldıkları konuları özümseme ve öğrenme kültürü anlamında büyük kazanıma sahip oluyorlar. Keşfedilmeyi bekleyen pek çok çocuğumuz var, bu atölyeler ile çocuklarımızdaki becerileri keşfederek becerilerinin arttırılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 100 okulumuz yenileniyor. Yapılan okullarımızın projelerinde bu atölyelerimiz için alan kontrolü yapıyoruz. Okullarımızı bu imkanlara kavuşturursak Malatya’nın eğitimdeki yeri çok daha iyi konumlara gelecek” ifadelerini kullandı.
Program sonunda proje paydaşları ve öğretmenlere hediyeler ve plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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