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Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)

DHA

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)


ÇİFTLİĞİN ÇATISI ÇÖKTÜ; 30 BİN TAVUK ÖLDÜ
Malatya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bostanbaşı Caddesi'ndeki sitenin otoparkının çatısı çöktü. Çatı altında kalan 12 araçta hasar oluştu. Duranlar Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinin çatısında da çökme oldu. Çatı altında kalan 30 bin tavuk öldü. Yazıhan ilçesinde ise ahır çatısının çökmesiyle 15 küçükbaş öldü. 
593 MAHALLE YOLU KAPANDI
Öte yandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, 593 kırsal mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-01-19 16:34:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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