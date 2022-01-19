Darende-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı

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Malatya’nın Darende ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle DarendeKayseri karayolu ulaşıma kapandı.

DarendeKayseri arası D300 devlet karayolu yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı. Araçların geçişlerine Darende bölge trafik istasyonunda izin verilmiyor. Araçlar ilçe merkezi ve bölge trafik istasyonu önünde bekletiliyor.

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