Malatya- Elazığ karayolu ulaşıma kapandı

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Malatya KaleElazığ istikameti yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, MalatyaElazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde çok sayıda aracın yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalmasının ardından MalatyaElazığ karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Kale yol uygulama noktasında araç geçişlerine izin verilmezken, karayolları ekiplerin güzergahtaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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