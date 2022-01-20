İnönü üniversitesinde Ukrayna semineri Güler: “Rusya kendisini yeniden büyük bir güç olarak kabul ettirme çabasında”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü üniversitesinde Ukrayna semineri Güler: “Rusya kendisini yeniden büyük bir güç olarak kabul ettirme çabasında”

İHA

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Uzman Mehmet Çağatay Güler, seminerde yaptığı konuşmada, Rusya Ukrayna krizi konusunda, Rusya'nın kendisini yeniden büyük bir güç olarak kabul ettirme noktasında yakın çevrenin büyük önem arz ettiğini belirterek, Rusya'nın eski Sovyet alanı üzerinde kendi nüfuz alanını tahkim etmekle ilgilendiğini vurguladı.

İnönü üniversitesinde Ukrayna semineri Güler: “Rusya kendisini yeniden büyük bir güç olarak kabul ettirme çabasında”

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Uzman Mehmet Çağatay Güler, seminerde yaptığı konuşmada, Rusya Ukrayna krizi konusunda, Rusya’nın kendisini yeniden büyük bir güç olarak kabul ettirme noktasında yakın çevrenin büyük önem arz ettiğini belirterek, Rusya'nın eski Sovyet alanı üzerinde kendi nüfuz alanını tahkim etmekle ilgilendiğini vurguladı.
Malatya İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından Uluslararası İlişkiler Bölümü Uzman Mehmet Çağatay Güler'in katılımıyla “Rusya Ukrayna’dan Ne İstiyor?” isimli seminer düzenlendi.
Çevrimiçi düzenlenen seminere, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Çelebi, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Enser, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Osman Karacan, Arş. Gör. Çiğdem Kıranşan ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Enes Fırat Önel'in moderatörlüğünde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uzmanı Mehmet Çağatay Güler katıldı.
Rusya’nın büyük stratejisi hakkında bilgi veren Mehmet Çağatay Güler,
“2000’li yılların başında Putin Kremlin'e geldiğinde bir planı vardı. O dönemde Rusya ciddi ekonomik bir dar boğazdaydı ve bununla beraber ülke 90’lardan sonra yani Sovyetlerin dağılmasından sonra bir sallantıdaydı, yönü ve ne yaptığı belli değildi. Büyük bir stratejisi yoktu bununla beraber dış politikanın da git gelleri vardı. Farklı dış işleri bakanları ve istihbarat başkanları farklı yönelimler besliyordu. Fakat tabi Kremlin’e Putin geldikten sonra bu işler değişti. Putin’in bir planı vardı. Kırılgan bir siyasi yapıya sahip olan Rusya'yı tekrar ayaklandırmak, bir düzen sağlamak, güçlü bir devlet inşa etmek ve Rusya’yı uluslararası konumdan hak ettiği yere tekrar getirmek” ifadelerini kullandı.
Güler, Rusya’nın bir diğer büyük stratejisinin de soğuk savaş sonrası ABD liderliğinde kurulan liberal düzenin yıkılması ve tek kutuplu uluslararası sistemin değişmesi olduğunu belirtti.
Rusya’nın dünya görüşünü oluşturan unsurlar hakkında bilgi veren Güler,
“Rusya, tüm önemli uluslararası kararlarda masada oturma hakkı olduğunu iddia ediyor. Bu onların kendi görüşü, burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de atıflar yapıyorlar. Bununla beraber Rusya, Sovyet sonrası alanda ayrıcalıklı çıkarlar alanı edinme hakkına sahip olduğunu söylüyor. Yani post Sovyet coğrafya da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra oluşan devletler üzerinde Rusya nüfus alanı iddia etmekte ve bu devletler üzerinde başka bir ülkenin, başka bir nüfusun faaliyet göstermesini kesinlikle istememektedir. Rusların aslında ABD hegemonyasına karşı koyma araçlarından biri de budur. Burada Rusya’nın çıkarlarına en iyi şekilde, parçalanmış bir transatlantik ittifakı ve Avrupa ve ABD’de kutuplaşmış iç siyasete hizmet eder” şeklinde konuştu.
Rusya’nın büyük stratejisini istimal eden, kendisini yeniden büyük bir güç olarak kabul ettirme noktasında yakın çevrenin büyük önem arz ettiğini belirten Güler, Rusya'nın eski Sovyet alanı üzerinde kendi nüfuz alanını tahkim etmekle ilgilendiğini vurguladı.
Rusya'nın hedeflerine ulaşmak amacıyla iki farklı stratejik taktik uyguladığını ifade eden Güler şunları söyledi:
“Rusya'nın hedeflerine ulaşmak amacıyla uyguladığı ilk taktik eski Sovyet devletlerinin ortak ekonomi ve askeri kurumlar altında bütünleştirilmesi yani Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı bir araya getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) ve Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği'ni sağlamaktır. İkinci taktik ise yakın çevreden batılı güçlerin dışlanmasıdır. Yani NATO ve ABD'nin eski Sovyet coğrafyasında genişlemesinin engellenmesi gerekmektedir. ”
Son olarak konuyla ilgili haritalar üzerinden değerlendirmeler yapan Güler, Ukrayna sınırında bulunan Rus askerlerinin sayısı hakkında bilgi kirliliği olduğunu belirterek, sınıra konuşlandırılan asker sayısının net olarak 100 bin civarında olduğunu vurguladı.
Konuşmasının ardından İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak verdiği bilgi için Güler’e teşekkür etti.
Seminer sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buzlanan yolda 10 aracın birbirine girdiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Buzlanan yolda 10 aracın birbirine girdiği kaza ...
Malatya’da 457 kırsal mahalle yolu araç trafiğine kapalı 23 hastaya paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edildi
YEREL HABERLER Malatya’da 457 kırsal mahalle yolu araç trafiğine ...
Darende’de kar araç boyunu aştı Kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti araçlar karın altında kayboldu
YEREL HABERLER Darende’de kar araç boyunu aştı Kar kalınlığı 60 ...
Yeşilyurt’ta sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta sokak hayvanları unutulmadı
Arapgir'de kar mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Arapgir'de kar mesaisi sürüyor
Yeşilyurt’ta kadın hakları semineri düzenlendi Çınar: “2022 yılını kadın ve aile yılı olarak ilan ettik”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta kadın hakları semineri düzenlendi Çınar: ...
Pütürge’de karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Pütürge’de karla mücadele sürüyor
Arapgir’de kar yağışı sonrası yollar açılıyor
YEREL HABERLER Arapgir’de kar yağışı sonrası yollar açılıyor
Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi Okulların tatil olması çocukları mutlu etti
YEREL HABERLER Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi Okulların ...
Malatya- Elazığ karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Malatya- Elazığ karayolu ulaşıma kapandı
Darende-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Darende-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı
Başkan Sadıkoğlu'ndan, esnafa geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu'ndan, esnafa geçmiş olsun ziyareti
Malatya'da karla mücadele çalışmalarında araç ve personel sayısı arttırıldı 500 iş makinası ve 1.300 personel sahada
YEREL HABERLER Malatya'da karla mücadele çalışmalarında araç ve ...
Malatya'da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Malatya'da okullar tatil edildi
Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)
YEREL HABERLER Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç ...
Jandarmadan karda yolda kalanlara yardım
YEREL HABERLER Jandarmadan karda yolda kalanlara yardım
Kar nedeniyle çöken ahılda 20 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Kar nedeniyle çöken ahılda 20 küçükbaş hayvan telef ...
Malatya’da okul tatili 1 gün uzatıldı
YEREL HABERLER Malatya’da okul tatili 1 gün uzatıldı
Çocuklar karın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Çocuklar karın keyfini çıkardı
Battalgazi’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Başkan Zelyurt, kar çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Zelyurt, kar çalışmalarını denetledi
Malatya’da kar kimine çile kimine keyif
YEREL HABERLER Malatya’da kar kimine çile kimine keyif
Beceri atölyelerinde öğrenciler yeteneğini keşfediyor
YEREL HABERLER Beceri atölyelerinde öğrenciler yeteneğini keşfediyor
Hekimhan ve Arguvan’da kar etkili oldu
YEREL HABERLER Hekimhan ve Arguvan’da kar etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.