Yeşilyurt’ta kadın hakları semineri düzenlendi Çınar: “2022 yılını kadın ve aile yılı olarak ilan ettik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta kadın hakları semineri düzenlendi Çınar: “2022 yılını kadın ve aile yılı olarak ilan ettik”

İHA

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Kadın Hakları' seminerinde konuşan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " 2022 Yılını Kadın ve Aile Yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca düzenleyeceğimiz kültürel ve sosyal etkinliklerle kadın ve aile kavramının ne kadar önemli ve değerli olduğunu ön plana çıkartacağız" dedi.

Yeşilyurt’ta kadın hakları semineri düzenlendi Çınar: “2022 yılını kadın ve aile yılı olarak ilan ettik”

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Kadın Hakları’ seminerinde konuşan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 2022 Yılını Kadın ve Aile Yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca düzenleyeceğimiz kültürel ve sosyal etkinliklerle kadın ve aile kavramının ne kadar önemli ve değerli olduğunu ön plana çıkartacağız” dedi.
Seminere, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, BBP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşen Gür, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Avukat Aslı Gizem Gündüz ile davetliler katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kadınların sosyal hayatın içinde etkinlik alanlarının genişletilmesi, istihdamda, sağlıkta ve eğitimde hak ettiği yerde olması hem bugünümüz hem yarınımız için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.
2022 Yılını Kadın ve Aile Yılı olarak ilan edip, bu yıl içerisinde kadın ve aile temalı sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceklerini dile getiren Çınar, “Kadınlarımız, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan en değerli varlıklarımızdır. Kadın denildiğinde şefkat, merhamet, sevgi, üretim, eğitim ve daha nice güzel kelimeler akıllara gelmektedir. Ailenin ve toplumun mimarları olarak gördüğümüz kadınlarımızın toplum içerisinde güçlerini ortaya koymaları sadece kendine değil, hem ailesine hem de yaşadığı topluma değer sağlayacak ve o milleti daha iyi bir yaşam düzeyine ulaştıracaktır. Kadına yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevgi, fedakârlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Bir toplumda kadına gösterilen saygı, verilen değer, hak ve sorumluluklar, o toplumun çağdaşlık ve gelişmişlik düzeyini belirlediğine inanıyorum. 2021 yılında Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduktan sonra 2022 yılını kadın ve aile yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca kadınlarımıza yönelik kültürel ve sosyal etkinliklerimize daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu yıl ki ilk programımızı yaklaşık 2,5 yıldır Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerine yönelik gerçekleştirdik, annelerimizi ziyaret ederek bu onurlu mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu deklare ettik. Bu yıl ki faaliyetlerimizi anlamlı ve özel bir programla başlattık. Geride bıraktığımız hafta sonu da şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla birlikte Trabzon’un Maçka İlçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül ve Kıdemli Astsubay Ferhat Gedik’in anısına çekilen ‘Kesişme, İyi ki Varsın Eren’ sinema filmini izledik. İnşallah bu yıl kadınlarımıza her zaman olduğu gibi yine pozitif bir ayrımcılık yaparak yıl boyunca sizlerin katılımı ve destekleriyle güzel programların altına hep birlikte imza atacağız” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi olarak kadınların iş sahibi olması, kendisini geliştirmesi ve daha da güçlenmesi için hayata geçirdikleri projelere bu yıl yenilerini ekleyeceklerini vurgulayan Çınar, “Kültürel belediyecilikte örnek alınacak çok sayıda yatırımın ve projesinin altına imza atarak, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sayısız etkinlik düzenleyen yerel bir yönetim olarak; kadın ve aile kavramının toplumsal hayatımızda ne kadar özel ve anlamlı olduğunu bu yıl ki etkinliklerimizle ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın meslek sahibi olması, farklı bir iş alanında yeteneklerini ön plana çıkarması, üretim ve istihdam alanında daha etkin olabilmesi, ev ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabilmesi için ilçemizin dört bir tarafına güzel eğitim merkezleri kazandık, kurslar açtık, ancak bunlar yetmiyor, daha fazla hizmet üretmemiz gerekiyor. Yeşilkonaklarımız, Kültür ve Sanat Merkezlerimize gösterilen ilginin yüksek olmasından sonra Kiltepe Mahallesinde hizmete sunduğumuz Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezimiz ve Yeşilyurt Meslek Eğitim ve Yaşam Merkezimizde kadınlarımıza yönelik biçkidikiş, el sanatları, kuaförlük, aşçılık ve pasta yapımı gibi çok sayıda kurs açtık. Kurslardan faydalanan çok sayıda kadınımız sertifikasını alıp iş hayatına atıldı, bazıları da öğrendiği iş alanında ürettiği el emeği göz nuru eserlerini satarak ev bütçesine katkı sundu. Kadınlarımızın meslek sahibi olup, organize sanayi bölgelerinde iş hayatına adıma atması için de İŞKUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezimizle işbirliği halinde başarılı çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğumuz Çilesiz Semt Pazarımızın üst katını Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne tahsis ettik. Kadınlarımıza yönelik spor merkezi, kadın ve aile danışma merkezi, kütüphane, seminer ve etkinlikler düzenleyeceğimiz kültürel mekânlar, 4 ile 6 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik Erdem Okulu ile farklı temalı kursların yapılacağı sınıfları kadınlarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunacağız. Son dönemlerde ilçe genelinde sürdürdüğümüz faaliyetlerimize farklı ve dikkat çekici, toplumsal farkındalık oluşturacak projelerle büyük katkı sunan Yeşilyurt Kent Konseyimiz ve Kadın Meclisimizin, bugün ilki düzenlenen ve devam edecek olan seminerler ve eğitim programları ise yıl boyunca gerçekleştireceğimiz kültürel etkinliklere büyük bir güç katacaktır. Kent Konseyimizi başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Kentimizde faaliyetlerini sürdüren tüm sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde bu yıl kadınlarımıza ve ailelerimize yönelik düzenleyeceğimiz etkinliklerle Yeşilyurt’umuzun bir başka güçlü yanını daha geniş kesimlere aktarmış olacağız” diye konuştu.
‘Türkiye’de Kadın Hakları’ seminerine konuşması olarak davet edilen Avukat Aslı Gizem Gündüz, kadınların sahip oldukları hak ve hukukların yanı sıra toplumsal hayatta kadının yeri ve konumu üzerine hazırladığı sunumu davetlilerle paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da loğun kar mesaisi
YEREL HABERLER Malatya'da loğun kar mesaisi
Çiftliğin çatısı kar nedeniyle çöktü, binlerce tavuk telef oldu
YEREL HABERLER Çiftliğin çatısı kar nedeniyle çöktü, binlerce tavuk ...
FKA, SOGEP proje fikri önerilerini almaya başladı
YEREL HABERLER FKA, SOGEP proje fikri önerilerini almaya başladı
Buzlanan yolda 10 aracın birbirine girdiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Buzlanan yolda 10 aracın birbirine girdiği kaza ...
Malatya’da 457 kırsal mahalle yolu araç trafiğine kapalı 23 hastaya paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edildi
YEREL HABERLER Malatya’da 457 kırsal mahalle yolu araç trafiğine ...
Darende’de kar araç boyunu aştı Kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti araçlar karın altında kayboldu
YEREL HABERLER Darende’de kar araç boyunu aştı Kar kalınlığı 60 ...
Yeşilyurt’ta sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta sokak hayvanları unutulmadı
Arapgir'de kar mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Arapgir'de kar mesaisi sürüyor
Pütürge’de karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Pütürge’de karla mücadele sürüyor
Arapgir’de kar yağışı sonrası yollar açılıyor
YEREL HABERLER Arapgir’de kar yağışı sonrası yollar açılıyor
İnönü üniversitesinde Ukrayna semineri Güler: “Rusya kendisini yeniden büyük bir güç olarak kabul ettirme çabasında”
YEREL HABERLER İnönü üniversitesinde Ukrayna semineri Güler: “Rusya ...
Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi Okulların tatil olması çocukları mutlu etti
YEREL HABERLER Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi Okulların ...
Malatya- Elazığ karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Malatya- Elazığ karayolu ulaşıma kapandı
Darende-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Darende-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı
Başkan Sadıkoğlu'ndan, esnafa geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu'ndan, esnafa geçmiş olsun ziyareti
Malatya'da karla mücadele çalışmalarında araç ve personel sayısı arttırıldı 500 iş makinası ve 1.300 personel sahada
YEREL HABERLER Malatya'da karla mücadele çalışmalarında araç ve ...
Malatya'da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Malatya'da okullar tatil edildi
Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç kullanılamaz hale geldi (2)
YEREL HABERLER Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç ...
Jandarmadan karda yolda kalanlara yardım
YEREL HABERLER Jandarmadan karda yolda kalanlara yardım
Kar nedeniyle çöken ahılda 20 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Kar nedeniyle çöken ahılda 20 küçükbaş hayvan telef ...
Malatya’da okul tatili 1 gün uzatıldı
YEREL HABERLER Malatya’da okul tatili 1 gün uzatıldı
Çocuklar karın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Çocuklar karın keyfini çıkardı
Battalgazi’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Başkan Zelyurt, kar çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Zelyurt, kar çalışmalarını denetledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.