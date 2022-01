Yeşilyurt’ta sokak hayvanları unutulmadı

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya’yı etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin 10 farklı noktasına beslenme noktası oluşturdu.

Yeşilyurt Belediyesi bir yandan karla mücadelesini sürdürürken bir yandan da kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarında oluşturduğu beslenme noktalarına kuru mama takviyesi yapıyor. Malatya’da kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu günlerde can dostlarını yalnız bırakmadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Her zaman olduğu gibi, kış aylarında da can dostlarımızın yanındayız. Kentimizde etkili olan kar yağışı ve soğuk havayla birlikte yiyecek ve içecek bulmaktan zorlanan ve aynı hayatı paylaştığımız can dostlarımız için ilçemizin 10 farklı bölgesinde beslenme noktası oluşturduk. Ekiplerimiz belirlenen noktalara kuru mamaları bırakıyorlar. Sokakta yaşayan can dostlarımızı asla unutmayarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Doğada yaşayan her canlıya gereken saygı ve şefkati göstermek gerekiyor. Herkes sokak hayvanlarını düşünmelidir. Bizler de bu soğuklarda her zaman olduğu gibi yine sokak hayvanlarını beslemeye, onlara sevgimizi ve merhametimizi göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

