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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sadıkoğlu’ndan hayırlı olsun ziyareti

İHA

Başkan Sadıkoğlu’ndan hayırlı olsun ziyareti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yapılan seçimler sonrası göreve yeniden seçilen esnaf odası başkanlarına hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde Başkan Sadıkoğlu ile birlikte MTSO Yöntim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar, Ömer Dinç, Meclis Üyesi Oğuz Alkan ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan da yer aldı.

“TSO başkanımız pandemi döneminde esnafımızın yanında oldu”
Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığa yeniden seçilen Şevket Keskin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığa yeniden seçilen Şevket Keskin başkanımıza hayırlı olsun demek için buradayız. Şevket Keskin başkanımız aynı zamanda Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başkanı olarak da Malatya’da ciddi işler yapıyor. Biz de gösterdiği gayret ve çabaları görüyor ve takdir ediyoruz. Malatya TSO olarak başkanımızla birlikte elimizden gelen gayreti esnafımız ve sanayicimiz adına yapmaya çaba gösteriyoruz” dedi.
Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Keskin de şunları söyledi:
“TSO Başkanımız uzun yıllardan beri esnafın ve sanayicinin içerisinde bulunuyor. Pandemi döneminde TSO Başkanı olarak esnafımıza büyük destek verdi, esnafımızın yanında oldu ve esnafımızdan alışveriş yaptı. Bundan dolayı son derece mutlu olduk. Biz esnaf camiası olarak her zaman Ticaret ve Sanayi Odamız ile beraberiz. Ticaret ve Sanayi Odası’nın ve Oğuzhan Sadıkoğlu’nu esnafımıza yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Amacımız Malatya’ya ve dolayısıyla Türkiye’ye hizmet etmek, bu da bizim asli görevimiz.”

“Oğuzhan başkanın OSB’nin gelişmesine büyük emekleri var”
Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığına seçilen Mesut İnce’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Göreve yeniden seçilen Mesut başkanımıza hayırlı olsun demek için buradayız. Göreve seçildiği günden bu yana gayret gösteren başkanımız minibüs ve servisçi esnafının sorunlarını her platformda gündeme getiriyor. Yeni dönemde daha verimli çalışmalar yapacağına güvenimiz tam. TSO olarak her zaman Mesut İnce başkanımızın ve esnafımızın yanındayız” dedi.
Organize sanayi bölgesinin servisçi esnafı için önemli bir gelir kaynağı olduğunun altını çizen İnce, bölgenin gelişimi noktasında gayretlerinden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür ederek, “Oğuzhan başkanımız göreve geldiği günden bu güne özellikle organize sanayi bölgesinin gelişmesi ve yeni fabrikaların açılması konusunda gayretleri var, yakından takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Pandemiyle birlikte okulların kapanmasıyla servisçi esnafı olarak ekmeğimizi organize sanayi bölgesindeki fabrikalardan kazandık. Bu konuda yaşadığımız bir takım sorunlar olduğunda Sayın Oğuzhan başkanımıza ilettiğimizde çözümü için ciddi çaba serf etti. Teşekkür ediyoruz. Malatya’mıza yeni bir vizyon katmasından dolayı ve organize sanayi bölgemizin gelişmesine büyük emeklerinden dolayı sayın başkanımızı ve yönetimini kutluyoruz. Biz de her zaman yanındayız. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizlere örnek teşkil ediyor”
Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden Başkanlığa seçilen Ramazan Toptaş’ı da ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, “Ramazan başkanımız genç ve dinamik bir başkan. Geçtiğimiz dönem sektöre yeni bir soluk getirdi. Özellikle oda olarak düzenledikleri eğitim faaliyetleri ve fuarlar sadece ilimizde değil bölge illerinde de konuşuldu. Bu noktada ben Ramazan başkanımızı kutluyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Malatya TSO olarak, Berberler ve Kuaförler odamızın attığı her adımda yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz” dedi.
Ziyaretten dolayı teşekkür eden Toptaş, “Odamızın seçimleri sonrası göreve yeniden seçilmemizle ilgili hayırlı olsun ziyaretine gelen Oğuzhan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi odamıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren ilk isimlerden. Geride kalan dönemde her çalışmamızda bizleri destekleri, yeni dönemde de aynı desteği sunacağından eminiz. Oğuzhan başkanımızın çalışmaları bizlere örnek teşkil ediyor. Ben tüm üyelerimiz adına şahsında Malatya TSO yönetimine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Yeni dönemde de aynı istişareyi sürdüreceğiz”
Başkan Sadıkoğlu, Ağaç Sanatkârları Odası Başkanı Mahmut Kavuk’a da yeniden göreve seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Sadıkoğlu, “Mahmut başkanımız geçtiğimiz dönem ağaç sanatkarı olan esnaflarımıza ciddi katma değer sağlayan çalışmalara imza attı. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte yaptığı çalışmalarla esnaf arkadaşlarımız ve oda olarak söz sahibi haline geldiler. TSO olarak tüm esnaf odaları ile olduğu gibi Ağaç Sanatkârları Odasıyla da yakın temas halindeyiz. Bundan sonrada her türlü katkıyı vermeye hazırız. Tekrardan yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Ağaç Sanatkârları Odası Başkanı Mahmut Kavuk da şu ifadeleri kullandı:
“Oğuzhan başkanımızın ve yönetiminin ziyaretleri bizleri memnun etti. Geçmiş dönemde kendisiyle birçok konuda istişare ettik. Ağaç sanayimiz içerisinde ticaret ve sanayi odasına kayıtlı esnaflarımız da var. Onların sorunlarına çözüm noktasında Oğuzhan başkanımız ciddi gayret gösterdi. Yeni dönemde de aynı istişareyi sürdüreceğiz. Oğuzhan başkanımız başarısı ve gayretiyle bizlere örnek oluyor. Ziyaretleri için de çok teşekkür ediyorum.”

“Ticaret ve sanayi odasının farkına vardık”
Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre’ye hazırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Başkan Sadıkoğlu, “Göreve yeniden seçilen Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre’yi tebrik ediyoruz. Kendisine yönetim kurulumuzdan arkadaşlarımızla bir ziyaret gerçekleştirdik. Önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de başarılı çalışmalar yapacağından eminiz. Malatya TSO olarak Ümit başkanımızın bizlere sunacağı tüm proje ve çalışmalara destek olacağımızı da belirtmek isterim” dedi.
Emre, “Ticaret ve Sanayi Odamızın kıymetli başkanının ve yönetiminin ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şunu net bir şekilde belirtebilirim Oğuzhan Başkanımızın seçilmesiyle birlikte bizle Ticaret ve Sanayi Odasının olduğunun farkına vardık. Kendisi TOBB yönetiminde de olması sebebiyle Malatya’mızı birçok yerde temsil ediyor. Malatya’mıza sayamadığımız katkıları var. Bugün bizleri ziyaret ettiği için de çok mutluyuz, teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Oğuzhan başkanımız ile sürekli istişare halindeyiz”
Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı seçilen Orhan Özbek’e de hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Başkan Sadıkoğlu, “Orhan başkanımızın uzun yıllardır Mahrukatçılar esnafı için yapmış olduğu çalışmaları görüyoruz ve takdir ediyoruz. Başarılarının devam edeceğine inanıyoruz. Görevinin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
Özbek de şöyle konuştu:
“Oğuzhan başkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti. TSO ile birlik ve beraberlik içindeyiz her daim. Oğuzhan başkanımız ile devamlı istişare ediyoruz. TSO’muzun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bundan sonrada birlikte güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum, hoş geldiniz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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