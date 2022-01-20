Turgut Özal Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler

Malatya’da kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken Turgut Özal Tabiat Parkı’nda ortaya çıkan beyaz ve yeşilin buluşması, ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Malatya genelinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, bugün yerini güneşli bir havaya bırakırken, Malatyalılar uzun zamandır beklediği kar, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı ve Kent Ormanı da kar yağışı sonrası drone ile görüntülendi.

Normal zamanda yüzlerce vatandaşın akın ettiği park, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Yeşil ve beyaz renklerinin hakim olduğu parkta ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Drone ile görüntülenen tabiat parkı, bazı fotoğraf tutkunlarının da mekanı oldu.

Tabiat parkının yanında bulunan Orduzu Göleti ise hava sıcaklığının eksi 5’lere kadar düşmesi ile buz tuttu. Büyük bölümü buz tutan gölde oluşan görüntü de havadan görüntülendi.

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