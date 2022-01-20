Kara saplanan uçak, rötarlı kalktı



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Erhaç Havaalanı'nda kara saplandı. Uçak, pistin temizlenmesinin ardından uçuşunu gerçekleştirdi.

Olay, öğle saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanı'nda meydana geldi. Malatya-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, kara saplanan tekerleri dönemediğinden kalkışı sağlanamadı. Ekipler havaalanına gelerek uçağın kalkacağı pisti temizledi, ardından uçuş gerçekleşti. Yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, pilot, "Kar üzerinde bulunduğumuz uçak kaydığı için hareket edemedik. Şimdi orayı iyice temizlemeye çalışıyorlar. Tahmin ediyorum 15 dakika, yarım saat içerisinde kalkış yapacağız" dediği duyuluyor.

Vali Aydın Baruş ise Malatya-İstanbul seferini yapacak uçağın kalkış öncesi taksi yolundan piste dönerken kara saplandığını, daha sonra temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

DONMAK ÜZERE OLAN TİLKİYİ DE JANDARMA KURTARDI

Öte yandan Malatya'nın Yazıhan ilçesinde de arazide, karda donmak üzere olan yaralı bir tilki, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir görevlinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, jandarmanın can çekişen tilkiyi ölmekten kurtarıp sevdiği görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-20 16:56:07



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