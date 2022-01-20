Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak için Ankara’ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Malatya yemeklerinin dünyada tanıtılması için UNESCO Meydana getirici Şehirler Ağı’na başvurunun yapılacağı yöresel yemekleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Ankara’da Bakanlar Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara tanıttı. Malatya yemeklerinin yer aldığı yöresel yemek çeşitlerinin ikram edildiği toplantıda Erdoğan ve bakanlar, Malatya yemeklerine tam not verdi.

Başkan Gürkan, Erdoğan’a yemek çeşitleriyle ilgili bilgiler verirken, yöresel anlamda özellikle köfte çeşitleriyle UNESCO Meydana getirici Şehirler Ağı’na 2023 yılı için başvuruda bulunacağını ifade etti. Ayrıca Erdoğan, Malatya’da yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili Başkan Gürkan’dan çalışmalarla ilgili bilgilerde aldı.

Başkan Gürkan ziyarette Erdoğan’a Şam çeliği, Damascus çeliği olarak da bilinen Damascus kılıcı hediye etti.

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