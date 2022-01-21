Dağ evinde 2 gün mahsur kaldı Kar nedeniyle mahsur kalan vatandaş 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

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Malatya’nın Kale ilçesinde dağ evinde kalan bir kişi, kar nedeniyle kapanan yollar nedeniyle 2 gün boyunca mahsur kaldı. Şahıs ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kale ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi Memi Ömer mezrasındaki bağ evinde kalan Hasan Koç, aniden bastıran kar nedeniyle yollar kapanınca mahsur kaldı. Evdeki erzağı biten Hasan Koç, telefonla belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Kale ilçe belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. Hasan Koç’a ulaşan ekipler şahsın kar altında kalan aracını da bulunduğu yerden çıkardı.

Kar nedeniyle bölgede mahsur kaldıklarını aktaran Hasan Koç, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve ekiplere teşekkür etti.

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