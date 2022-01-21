Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı



MALATYA, (DHA) OYUNCU Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındı.

Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü. FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ

2022-01-21 12:22:58



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