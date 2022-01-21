Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı (2)

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SERBEST BIRAKILDI

Tiyatro oyunu için geldiği Malatya´da havalimanında gözaltına alınan oyuncu Sermiyan Midyat, Akçadağ Adliyesi´ne götürüldü. İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ

2022-01-21 13:49:41



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