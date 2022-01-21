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Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı (2)

DHA

Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı (2)


SERBEST BIRAKILDI
Tiyatro oyunu için geldiği Malatya´da havalimanında gözaltına alınan oyuncu Sermiyan Midyat, Akçadağ Adliyesi´ne götürüldü. İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ
2022-01-21 13:49:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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