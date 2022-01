İNÜSAM Müdürü Doç Dr. Birdişli Lübnan merkezli televizyona Türkiye-İsrail ilişkilerini anlattı

Malatya İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNÜSAM) Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fikret Birdişli, bir televizyon programında, “Günümüzde hemen hemen tüm ülkeler kartların her gün yeniden dağıtıldığı bir dünyaya uyanıyor” dedi. Birdişli, Türkiye’nin İsrail’e karşı “one minute” çıkışıyla İslam dünyası nezdinde sempati kazandığını, ancak ülkenin reaktif ve reaksiyoner politikalarına Arap dünyasından yeterli desteğin gelmediğini belirtti.

İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNÜSAM) Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fikret Birdişli, bir televizyon programının (Lübnan Beyrut merkezli AlMayadeen TV) Ana Haber Bültenine çevrim içi olarak katılıp, ABD’nin İsrail’de planlanan Eastmed Boru Hattı Projesi’nden çekilmesi çerçevesinde Türkiyeİsrail ilişkilerini değerlendirdi.



“Türkiye’nin politikalarına Arap dünyasından yeterli destek gelmiyor”

Birdişli, ABD’nin İsrail’de planlanan Eastmed Boru Hattı Projesi’nden çekilmesi ile ilgili soruları cevapladı. Birdişli, “Türkiye, Eastmed hattına desteğin kesilmesi konusunda ABD’nin tutumunu nasıl anlıyor?” şeklindeki soruyu “Proje baştan işletilebilir değildi, çünkü bu proje ile amaç Türkiye’yi Akdeniz’de ABD ve İsrail eliyle sıkıştırmak” ifadeleriyle cevaplandırdı. Birdişli, Türkiye’nin İsrail’e karşı “one minute” çıkışıyla İslam dünyası nezdinde sempati kazandığını, ancak ülkenin reaktif ve reaksiyoner politikalarına Arap dünyasından yeterli desteğin gelmediğini belirtti.



“Ukrayna üzerinden ABD ve Avrupa’ya yönelik artan bir Rus tehdidi var”

Birdişli, “ABD’nin Eastmed Boru Hattı Projesi’nden geri çekilme kararına ilişkin açıklaması ve İsrail’le yakınlaşma sinyallerinin ardından Türkiye, ABD ve İsrail’e ne sunacak?” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“İsrail ile Türkiye arasında muhtemel bir yakınlaşma karşılığında Türkiye'nin ABD veya İsrail'e sunabileceği çok az şey olabilir. Ancak artık Ukrayna üzerinden ABD ve Avrupa'ya yönelik artan bir Rus tehdidi var. Bu nedenle Türkiye'nin jeopolitik konumu Rusya'ya yönelik bir çevreleme politikası için büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan Türkiye’nin değil ABD ve İsrail’in ne sunacağı önemli. Türkiyeİsrail yakınlaşmasında ABD'ye stratejik destek için Türkiye'nin ekonomik sorunlarının aşılmasında uluslararası krediler ve mali destek önemli olabilir. Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında krizin tırmanması Türkiye'yi yakın gelecekte zor seçimler yapmaya zorlayabilir.”



“Günümüzde hemen hemen tüm ülkeler kartların her gün yeniden dağıtıldığı bir dünyaya uyanıyor”

Birdişli program sonunda “Günümüzde hemen hemen tüm ülkeler kartların her gün yeniden dağıtıldığı bir dünyaya uyanıyor. Bu nedenle eski ittifaklar yeni muğlak ortaklıklara karşı daha tercih edilebilir olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.

