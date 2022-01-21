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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigorta sektörünün sorunları Bakan Nebati’ye iletildi

İHA

Sigorta sektörünün sorunları Bakan Nebati’ye iletildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen “TARSİM Poliçe Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, komisyon oranları başta olmak üzere sigorta sektörünün sorunlarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ilettiklerini belirterek, konunun takipçisi olduklarını söyledi.
MTSO binasında düzenlenen toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TARSİM Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, sektör temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.

“Komisyon oranları yükseltilmeli”
Sigortacılık sektöründe yaşanan komisyon miktarının azlığı sorunundan bahseden Başkan Sadıkoğlu, “Her sektörde olduğu gibi Sigortacılık sektöründe de rekabet var. Sizler rekabetinizi fiyat kırma ile değil, hizmet kalitesini yükseltme notasında gerçekleştirerek, nitelikli eleman sayısının artırılması ve kaliteli mekânlarda hizmet verilmesine önem veriyorsunuz. Yapılan bunca çabaya karşın, sizlere verilen komisyon miktarları çok düşük. Sigortacılık Sektörünün gelişmesi ve sorunların giderilmesi noktasında sizlerin yanındayız. Hazine Bakanımız Sayın Nureddin Nebati ile en son yaptığımız görüşmede sigorta acentelerine verilen komisyon miktarının düşük olduğunu kendilerine bilgi olarak aktardık. Sigorta firmaları ile bu konunun görüşülüp komisyonların yükseltilmesi gerektiğini de ifade ettik. Bunun da takipçisi olacağımızı aktarmak istiyoruz” dedi.

"Evrak odacılığından, bilgi odacılığına"
Konuşmasında üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla göreve geldikleri günden bu yana 130’a yakın program gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Birlikte hareket etme kültürü, problemlerin çözüme kavuşturulması için bizlere iletmeniz bizlere şevk veriyor. Malatya ticaret ve Sanayi Odası olarak en çok önemsediğimiz konu üyelerimizin sektörleri ile ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinmesi. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bugüne, toplam 130’a yakın seminer, konferans ve program gerçekleştirdik. Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında göreve geldiğimiz günden bu yana sadece evrak odacılığı değil, yol gösterici, bilgilendirici, sizlerin problemlerini çözmeye yönelik hamleler gerçekleştiren, risk alabilen, farklı birimler ile sizlerin önünü açmaya gayret gösteren bir yapıya ulaşsın istiyoruz. Bu noktada yaptığımız birçok çalışmalarımınız var. Özellikle hizmet katlarımızı şeffaflık ilkesine göre düzenliyoruz. Oradaki oda sistemini kaldırıp bankalardaki şeffaf yapıya dönüştürmek suretiyle üyelerimizin burada beklemesinin önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ticari anlaşmazlıklarda üyelere destek için hukuk departmanı kuruluyor”
MTSO bünyesinde hizmet verecek Hukuk Departmanının kısa süre içinde faaliyete geçeceği bilgisini paylaşan Sadıkoğlu, “Hukuk ile ilgili bir departman kuruyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde üyelerimizin ticari uyuşmazlıklarda rahatlıkla bilgi alabileceği bir hukuk departmanımız olacak. Üyelerimizi bilgilendirmenin bizlerin görevi olduğunu biliyoruz. Bu noktada üyelerimizin ufkunu açmak bizim sorumluluğumuz” diye konuştu.

“TARSİM, üreticinin doğal afetlere karşı en önemli dayanağı”
TARSİM tarafından verilen hizmetin önemine değinen Sadıkoğlu, “Bugün Tarım Sigortası Havuzunda yapılan yenilikleri öğrenmek üzere bir aradayız. Malatya ekonomisin can damarı olan kayısımız değişen hava koşulları nedeniyle zaman zaman ciddi hasar ve zarar görüyor. Kayısı üreticilerimizin doğal afetlere karşı en önemli dayanağı elbette ki Tarım Sigortası’dır. Geçmişten bugüne TARSİM’i takip ediyoruz. Fiyatların yüksek olması bazen sıkıntılar oluşturuyor. Bu anlamda üreticinin sigorta yapmasının önünü engelliyor. Umut ediyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde bunları da aşarız. TARSİM ile üreticilerimiz arasında köprü görevi Sigorta Acentelerine düşüyor. Çiftçi bu noktada afete maruz kalmadan önce bu tarz bir sigorta yapma gereksinimine girmiyor. Sigortacılar olarak üyelerimizi bu tarz durumları anlatmaları bu insanları ikna etmeleri büyük bir çaba istiyor” dedi.
Programın devamında TARSİM Bölge Müdürü Bülent Zelyurt tarafından Bitkisel ürün Sigortaları, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Su Ürünleri Hayat Sigortası ve Arıcılık (Arı Kovanı) Hayat Sigortası konuları hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirilerek üyelerin soruları cevaplandırıldı.

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