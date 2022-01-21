Beşiktaş kafilesi Malatya’da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için kente gelen Beşiktaş’ı havaalanında taraftarlar karşıladı.

Süper Lig’in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, özel bir uçakla saat 16.15’de kente geldi. Beşiktaş otobüsünü havaalanı çıkışında siyahbeyazlı taraftarlar durdurdu.

Konfeti ve meşalelerle takımlarını karşılayan taraftarlar, futbolcular ve Teknik Direktör Karaveli’ye sevgi gösterilerinde bulundu.

Siyahbeyazlı kafile, daha sonra yarın saat 13.30’da oynanacak karşılaşma öncesi konaklayacağı otele geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.