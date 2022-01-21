Malatya’da traktör arkasında karda sörf

Malatya’da 4 kafadar traktörün arkasına bağladıkları iple karda sörf yaptı, o anları ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

Malatya’da iki gün aralıksız yağan kar yağışı kimilerine çile kimilerine ise eğlence oldu. Hafta başı kenti etkisine alan kar perşembe günü etkisini yitirirken, Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Mıççikler mevkiinde yaşanan olayda akraba olan 4 genç traktörün arkasına bağladıkları iple karda sörf yaptı. Yaklaşık bir kilometre traktörün arkasına bağladıkları iple karlı yolda kayarak sörf yapan gençler o anları ise cep telefonları ile görüntülediler.

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