Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından notlar



Taha AYHAN MALATYA (DHA) Spor Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Ligde geride kalan 22 haftada siyah beyazlılar 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonunda aldığı 27 puan ile 13'üncü sırada yer alırken, Malatya ekibi ise 4 galibiyet, 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 20'nci sırada bulunuyor.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Süper Lig'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'da taraftarlar aldığı başarısız sonuçlarla bu maça ilgi göstermedi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 3 bin bilet satıldı ve böylelikle tribünler boş kaldı. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton tribünde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı-kırmızılı atkılarını salladı.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alındı. DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-22 13:39:36



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