Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

4. dakikada Beşiktaş’ta Ghezzal’in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan’ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.

10. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan’ın penaltı noktasına doğru çıkardığı ortada Teixeria’nın gelişine çektiği şutu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.

25. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Dicko’nun ceza sahası içi yaptığı ortada topu alan Mustafa’nın sert vuruşunda top direkten döndü.

26. dakikada ev sahibi takımda Karim Hafez orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bekleyen Dicko’ya verdi. Dicko’nun ceza sahasına girerek çektiği auta çıktı.

37. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş’ta Rıdvan’ın ortasında topla buluşan Kenan’ın şutunda top savunmadan döndü.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sadık xx, Semih xx, Philip xx, Mehdi xx, Hafez xx, Mustafa xx, Azubuike xx, Aabid xx, Chouiar xx, Dicko xx

Yedekler: Abdulsamed, Tetteh, Buğra, Kenan, Adem, Mallan, Mert, Jospin, Miraç, Muhahmed

Teknik Direktör: Marius Sumucia

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx (Atiba dk. 44 ?), Pjanic xx, Ghezzal xx, Alex Teixeira xx, Kenan xx, Batshuayi xx

Yedekler: Emre, Montero, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Larin, Serdar, Güven, Emirhan

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.