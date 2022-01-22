Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)

Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
4. dakikada Beşiktaş’ta Ghezzal’in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan’ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.
10. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan’ın penaltı noktasına doğru çıkardığı ortada Teixeria’nın gelişine çektiği şutu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.
25. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Dicko’nun ceza sahası içi yaptığı ortada topu alan Mustafa’nın sert vuruşunda top direkten döndü.
26. dakikada ev sahibi takımda Karim Hafez orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bekleyen Dicko’ya verdi. Dicko’nun ceza sahasına girerek çektiği auta çıktı.
37. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş’ta Rıdvan’ın ortasında topla buluşan Kenan’ın şutunda top savunmadan döndü.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sadık xx, Semih xx, Philip xx, Mehdi xx, Hafez xx, Mustafa xx, Azubuike xx, Aabid xx, Chouiar xx, Dicko xx
Yedekler: Abdulsamed, Tetteh, Buğra, Kenan, Adem, Mallan, Mert, Jospin, Miraç, Muhahmed
Teknik Direktör: Marius Sumucia
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx (Atiba dk. 44 ?), Pjanic xx, Ghezzal xx, Alex Teixeira xx, Kenan xx, Batshuayi xx
Yedekler: Emre, Montero, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Larin, Serdar, Güven, Emirhan
Teknik Direktör: Önder Karaveli
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