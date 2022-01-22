Başkan Gürkan, karla mücadele çalışmalarını inceledi Gürkan: “Yolların ve ana arterlerin açılması, hastaların ilgili yerlere ulaştırılması noktasında hiçbir problemimiz yok”

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, devam eden kar temizleme, kar kaldırma ve tuzlama çalışmalarını inceledi.

Malatya il genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan, karla mücadele çalışmalarında ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “ Salı gününden itibaren yoğun bir şekilde yağan kar yağışının etkisini kaybetmesiyle hızlı bir şekilde 7 gün 24 saat esaslı ekiplerimiz sahada çalışmalarını yapıyor. Kırsalda kapalı yol sayımız 40’a düştü ve bu yollarımızda da yoğun çalışmalar yapıyoruz ve kısa sürede kapalı yolumuz kalmayacak şekilde çalışıyoruz. Merkez ilçelerimizde görev alanlarımızda olan yollarımızın tamamında ulaşım açık durumda. Kar kaldırma çalışmalarımızı Hastane Caddemizde, İstasyon Caddemizde ve İnönü Caddesinde tamamlamak üzereyiz. Fuzuli Caddesinde, Sivas Caddesinde, Hasanbey Caddesinde ve diğer caddelerimizde çalışmalarımızı tamamladık. Kar kaldırma işlemlerimizi tamamlayarak halkımızın zor duruma düşmemesi için bütün ekiplerimizle birlikte fedakârca çalışıyoruz” dedi.

Kar yağışının bereket getireceğini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Geçtiğimiz Salı günü başlayan yoğun kar yağışı Türkiye genelinde son 52 yılda yağan karın en yüksek miktarda yağdığı bir kış dönemi olarak geçiyor. Kar senesi var senesidir. Kar, rahmettir, berekettir. Hemşerilerimiz rahat olsun. Karla ilgili yolların açılması, arterlerin açılması, hastaların ve ihtiyaç sahiplerinin ilgili yerlere ulaştırılması noktasında Malatya’nın 718 mahallesinde hiçbir problemin olmadığını ifade etmek istiyorum. Bütün ekiplerimiz şehrimizin her yerinde yoğun bir çalışma içerisindeler. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde yeni bir kar yağışı olacağı ifade ediliyor. İnşallah yoğun bir şekilde kar yağar ve Malatya’mız için bereket olur.

Biz şehrimize özellikle su noktasında sıkıntı yaşatmadık. Kaptajdaki su seviyemiz saniyede 1.500 litreye düşmüştü. Saniyede 4 bin litreden seviyesi düşmüştü. Biz ikinci ve üçüncü kaptajlarla birlikte artezyenlerden sularımızı besleyerek vatandaşlarımızı susuzlukla karşı karşıya getirmedik. Bu anlamda kar yağışının olması Malatya açısından, Malatya’daki vatandaşlarımız açısından, kırsal bölgelerde çiftçilik yapan hemşerilerimiz açısından sulama ve içme suyu anlamında önemli bir kaynak teşkil etti ve bu anlamda Cenabı Allah’a binlerce kere şükrediyoruz. Bütün ekiplerimizi canı gönülden kutluyorum. İlk kar yağdığı anda Ankara’daydım ve Cuma günü itibariyle Malatya’ya geldim. Birimlerimizin birlikte organize olması ve koordinasyonlarını mükemmel bir şekilde yürütmesi, şehrin ana arterlerinde kar yağışının yoğun olmasına rağmen hiçbir ana arterde kapalı bir alan bırakmadılar. Herkese teşekkür ediyorum ve bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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