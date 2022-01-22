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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1

DHA

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-STAT: Yeni Malatya 
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Philip (Dk66 Tetteh), Semih, Sadık, Karim, Aabid (Dk.74 Mallan), Mehdi, Azubuike, Mustafa (Dk.88 Kenan Özer), Mounir, Dicko (Dk.66 Adem)
BEŞİKTAŞ: Ersin Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef (Dk.44 Atiba), Ghezzal, Pjanic, Teixeira (Dk.66 Güven), Kenan (Dk.66 Emirhan), Batshuayi
GOLLER: Dk.61 Alex Teixeira (Beşiktaş), Dk. 84 Adem Büyük (P) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Adem, Karim (Yeni Malatyaspor) Teixeira, Rıdvan (Beşiktaş)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23'üncü hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 
2'nci dakikada Beşiktaş'ta sol çaprazdan topu alan Josef içeriye orta yapmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.
4'üncü dakikada Mounir Chouiar sol kanattan arka direğe doğru ortaladı, orada Mehdi Zeffane gelişine vurmak istedi, ancak istediği vuruşu yapamadı.
5'inci dakikada savunma arkasına gönderilen topta Valentin Rosier bekletmeden içeriye ortaladı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
6'ncı dakikada açılan korner vuruşunda top Kenan'ın önüne düştü. Boşta kalan Kenan, topa vuruş yapamadı. Top kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı.
9'uncu dakikada Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sağ kanattan içeriye ortaladı, savunma Semih topu uzaklaştırdı.
11'inci dakikada savunma arkasına sarkan Rıdvan topu bekletmeden ceza sahasına giren Alex Teixeira'ya çıkardı, Teixeira'nın gelişine vuruşunda topu kaleci Ertaç çıkardı.
15'inci dakikada Beşiktaş'ta sol kanattan Rıdvan bir kez daha içeriye doğru girdi yerden Michy Batshuayi'ye göndermek istedi ancak top Ertaç'ta kaldı.
16'ncı dakikada sağ kanattan topu alan Rachid Ghezzal, soluna çekip arka direğe doğru ortasını yaptı ancak meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.
18'inci dakikada Pjanic'in içeriye doğru yaptığı ortayı Necip kale sahasına doğru doldurdu ancak orada kimse topa dokunamadı ve savunma topu uzaklaştırdı.
19'uncu dakikada sağ kanattan Valentin Rosier'in ceza sahası içindeki Josef'i düşündü, o bekletmeden Batshuayi'ye attı, Michy Batshuayi'nin vuruşu direk dibinden auta gitti.
24'üncü dakikada sağ kanattan topu alan Mustafa Eskihellac sol çaprazdan vuruşunu yaptı top üst direkten geri döndü
30'uncu dakikada sağ çaprazdan Rachid Ghezzal pasıyla topu alan Valentin Rosier içeriye doğru çevirdi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
32'nci dakikada Sağ kanattan Valentin Rosier'in pasıyla çaprazdan topu alan Rachid Ghezzal kaleye vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti.
51'inci dakikada Beşiktaş'ta sol kanattan topu alan Rıdvan ceza sahası içindeki Kenan'a gönderdi, Kenan vuruşunu yapmak istedi pozisyonunu kaybedince sağ kanattan hareketlenen Valentin Rosier'e bıraktı, Rosier, yerden içeri ortaladı ancak savunmada Philip Gameli Awuku araya girerek topu uzaklaştırdı.
59'uncu dakikada sol çaprazda topu alan Atiba yerden pasını ceza sahasındaki Batshuayi'ye verdi, yüzünü kaleye dönen Batshuayi'nin vuruşunda top yandan auta gitti.
61'inci dakikada sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Batshuayi, sağ kanattan topu alan Batshuayi içeriye doğru ortaladı, savunmaya çarpan top arkada Alex Teixeira'da kaldı ve onun vuruşunda ağlara gitti: 0-1.
74'üncü dakikada Adem'in pasıyla sağ kanattan topu alan Mehdi Zeffane içeriye ortasını yapmak istedi ancak top doğrudan auta gitti.
77'nci dakikada Beşiktaş'ta Batshuayi sağ çaprazdan topu içeriye çevirdi, orada Emirhan vuruşunu yaptı ancak top direkten geri oyuna alanına döndü.
79'uncu dakikada Beşiktaş'a verilen faul kararına tepki gösteren yedek kulübesinde bulunan Sportif Direktör Damir İbric'e hakem kırmızı kart gösterdi.
81'inci dakikada sol kanattan topu alan Karim Hafez pasını ceza sahası içindeki Tetteh'e verdi, Tetteh dönerken yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyı dinleyen Zorbay Küçük pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem'in vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.
86'ncı dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç içeriye göndermek istedi ancak savunma topu kornere gönderdi.
89'uncu dakikada rakip yarı alanının ortalarında kazanılan serbest vuruşta Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yaptı, iyi yükselen Vida kafayı vurdu top üst direkten döndü. Dönen topa Michy Batshuayi vurdu, direk yine gole izin vermedi.
9+1'inci dakikada Yeni Malatyaspor'da Tetteh ceza sahası içerisinde kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa iyi vuramadı ve kaleci Ersin çıkıp topu aldı.
90+3'üncü dakikada sağ çaprazdan topu alan Karim Hafez sağına çekip vuruşunu yaptı top kalecide kaldı.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-01-22 15:33:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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