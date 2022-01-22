Gazeteci -Yazar Özkan, ikinci kitabının imza gününde kitapseverlerle buluştu

GazeteciYazar M. Duran Özkan, ikinci kitabı ’Dağın Şeyhi ve Sultan’ romanının imza gününde okuyucuları ile buluştu.

Deniz Kitapevlerinde gerçekleşen imza gününe AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, davetliler ve kitapseverler katıldı. Burada konuşan Duran Özkan, "İlk romanım Tahir adlı kitabım, şimdi ise ikinci kitabım olan Dağın Şeyhi ve Sultan romanımız yayınlandı. Bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Özkan’ın ’Dağın Şeyhi ve Sultan’ adlı kitabı kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

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