Maçta pankartla evlilik teklifi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da oynanan Süper Lig 23. Hafta Yeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde bir taraftar maç esnasında tribünden pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor Beşiktaş karşılaşmasının 1. yarısı oynanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

34 yaşındaki Yeni Malatyaspor Murat Keser bir süredir görüştüğü sevgilisi Sevda Karagöz’e (33) tribününden pankart açtırarak evlenme teklifinde bulundu. Tribünde sevgilisiyle birlikte maçı izleyen Sevda Karagöz sevgilisin açtığı pankartı görünce duygu dolu anlar yaşadı. Sevgilisi Murat Keser’in beklenmedik teklifi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Sevda Karagöz kısa süreli yaşadığı şaşkınlık sonrası pankartlı evlilik teklifini kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.