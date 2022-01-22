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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maçta pankartla evlilik teklifi

İHA

Maçta pankartla evlilik teklifi

Malatya’da oynanan Süper Lig 23. Hafta Yeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde bir taraftar maç esnasında tribünden pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.
Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor Beşiktaş karşılaşmasının 1. yarısı oynanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı.
34 yaşındaki Yeni Malatyaspor Murat Keser bir süredir görüştüğü sevgilisi Sevda Karagöz’e (33) tribününden pankart açtırarak evlenme teklifinde bulundu. Tribünde sevgilisiyle birlikte maçı izleyen Sevda Karagöz sevgilisin açtığı pankartı görünce duygu dolu anlar yaşadı. Sevgilisi Murat Keser’in beklenmedik teklifi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Sevda Karagöz kısa süreli yaşadığı şaşkınlık sonrası pankartlı evlilik teklifini kabul etti.

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