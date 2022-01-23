Karlı günlerde ayakkabı tercihi önemli Ayakkabı tamircisi Mehmet Ceyhan: “Deri ayakkabı kaymaz”

Malatya’da "ayakkabı profesörü" olarak tanınan 38 yaşındaki ayakkabı tamircisi Mehmet Ceyhan, altı tırtıklı ayakkabıların tutucu özellikleri sayesinde kaymaya dayanıklı olduğunu ifade etti.

Kış şartlarının etkisiyle ortaya çıkan yoğun kar yağışı ve buzlanma, özellikle büyükşehirlerde yayalar için olumsuz koşulları da beraberinde getiriyor. Kaymaya bağlı düşmeler sonucu el bileği, kalça, omuz çevresi ve ayak bileği kırıkları ortaya çıkabiliyor.

Malatya'da, babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğine çeyrek asırdır devam eden ve dört metrekarelik dükkanda işini sürdüren Ceyhan, vatandaşlara karda hangi tür ayakkabı giyileceği konusunda tavsiyelerde bulundu. Ceyhan, “Kar yağması sonrasında don ve gizli buzlanma nedeniyle yere düşerek yaralanıp hastanede yatanlar var. Ortopedi servisinde yatanların eli veya ayağı kırılmış durumda. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Kar veya gizli buzlanmadan dolayı yürürken elini cebine koymasınlar. Düşme anında eli cebinde olduğu için dengesini kaybediyor ve düşme anında eli veya kolu kırılıyor. Yürürken eli cebinde olmazsa düşme anında kendini koruyabilir. İnsanlarımızın kar ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli yürümesi gerekiyor. Elimizi cebimize koyuyoruz ve veya telefonla konuşuyoruz düşünce bir yerimizi kırıyoruz. Adımlarımız sağlam ve destekli attığımız sürece ve ayakkabı tabanı tırtıklı olduğu sürece ayağımız kaymaz” dedi.

Ceyhan, vatandaşlara tabanı ve üstü deri ayakkabı tavsiyesinde bulunarak, “Ayakkabı alırken lütfen naylon ayakkabı almasınlar. Deri ayakkabı alsınlar” şeklinde konuştu.



“Gizli buzlanma nedeniyle yürümekte zorlanıyoruz”

Buzda yürümede zorluk çeken bir vatandaş ise kar ve buzda yürürken dikkatli olmaya çalıştığını belirterek, “Malatya'da kar yağması nedeniyle yolda ve kaldırımda yürüme sıkıntı olabilir. Cadde ve sokaklarda yürümek zor oluyor. Karda yürürken birkaç defa düştüm. Daha sonra kalktım” diye konuştu.

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