Malatya-Kayseri yolu ulaşıma kapatıldı Yüzlerce yolcu yolda kaldı

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Kar yağışı ve tipi nedeniyle KayseriMalatya karayolu ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, trafik ekipleri, KayseriMalatya karayolu Kozluca Mahallesi’nde yolu trafiğe kapattı. Ekipler, araç geçişine izin vermiyor.

Tipinin etkili olduğu bölgede, onlarca araç uzun kuyruklar oluştururken, karayolları ekiplerinin kar kürüme ve yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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