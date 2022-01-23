Malatya-Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

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Kar yağışı ve tipi nedeniyle MalatyaElazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle MalatyaKayseri, MalatyaSivas ve MalatyaAdıyaman karayolları ulaşıma kapatılırken, MalatyaElazığ karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor. MalatyaElazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde yoğun bir araç yığılması yaşandığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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