Yolda kalan yolcular köpek besleyerek zaman geçiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan MalatyaKayseri karayolunda yolun açılmasını bekleyen yolcular, köpek besleyerek zaman geçiriyor.

Edinilen bilgilere göre, 12.00 sularında yoğun kar yağışı sonrası MalatyaKayseri karayolu trafik ekipleri tarafından Kozluca Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapatılırken, yüzlerce yolcu yolda kaldı.

Bölgede bulunan akaryakıt istasyonları ile esnafın iş yerlerinde bekleyişlerini sürdüren yolcular yanlarında getirdikleri ekmek ve çeşitli yemeklerle sahipsiz sokak köpeklerini besleyerek zaman geçiriyor.

Bölgede bekleyişlerini sürdüren yolcular ekiplerin kardan kapanan yolları açmasını beklerken, karayolları ekiplerinin bölgedeki yoğun çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.