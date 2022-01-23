Akçadağ'da kar yağışı etkili oluyor

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçe merkezi ile kırsal mahallerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığının bir yüksek rakımlı bölgelerde iki metreyi geçtiği ilçede Akçadağ Belediye ekipleri ise yol açma ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapatılan Malatya Kayseri karayolu nedeniyle çok sayıda aracın ise ilçeye bağlı Kozluca ve Kürecik Mahallerinde bekletildiği bildirildi.

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