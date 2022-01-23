Yeni Malatyaspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, stoper Gaston Campi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı ekip, bir dönem Trabzonspor forması da giyen 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu Gaston Campi'yi transfer etti. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden FC Arouca´da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Gaston Campi´ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-23 16:04:09



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