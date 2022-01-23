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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı

DHA

Yeni Malatyaspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, stoper Gaston Campi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı ekip, bir dönem Trabzonspor forması da giyen 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu Gaston Campi'yi transfer etti. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden FC Arouca´da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Gaston Campi´ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-01-23 16:04:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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