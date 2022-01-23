Malatya’da yolda kalan vatandaşlar yurtta ağırlanıyor

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Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan MalatyaKayseri yolunda bekletilen yolcular, yurtlarda ağırlanıyor.

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan MalatyaKayseri karayolunda yolun açılmasını bekleyen yolcular, Darende’de yurtlarda ağırlanıyor. Edinilen bilgilere göre saat 12.00 sularında MalatyaKayseri karayolu trafik ekipleri tarafından Kozluca Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapatılırken, yüzlerce yolcu yolda kaldı. Bölgede bulunan akaryakıt istasyonları ile esnafların iş yerlerinde bekleyişlerini sürdüren yolcular, Darende ilçesinde bulunan bazı yurtlara götürülerek yemek ve çay ikram edildi.

Bölgede bekleyişlerini sürdüren yolcular ekiplerin kardan kapanan yolları açmasını beklerken, karayolları ekiplerinin bölgedeki yoğun çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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