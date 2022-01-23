Malatya'da yolda mahsur kalanlar öğrenci yurduna yerleştirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolunda mahsur kalan sürücü ile yolcular, öğrenci yurdunda misafir edildi.

Darende ilçesinde geceden bu yana etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, ilçe çıkışında araçların Gürün ve Pınarbaşı yönüne geçişine izin vermedi. Beklemeye geçen sürücü ile yolcular ise Darende Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonuna getirilerek misafir edildi. Yolun açılmasını bekleyen 100 kişiye yakın kişiye, yiyecek ve içecek ikram edildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-23 17:22:53



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