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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar’dan öğrencilere karne hediyesi

İHA

Başkan Çınar’dan öğrencilere karne hediyesi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla öğrencilere tatil hediyesi olarak düzenlenen ‘Kesişme, İyi ki Varsın Eren’ ve Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas ’ sinema filmleri etkinliklerine 3 bine yakın öğrenci katıldı.
Çocuklara ve gençlere yönelik kültürel etkinliklerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, 21 Ocak Cuma günü başlayan 20212022 EğitimÖğretim Dönemi Ara Tatil döneminde öğrencilere karne hediyesi olarak sinema etkinliği düzenledi.
‘Başkan Çınar’dan Öğrencilere Karne Hediyesi’ adı altında ara tatil dönemlerinde düzenlenen ve büyük ilgi gören kültürel etkinlikler kapsamında, 22 ve 23 Ocak günlerinde Yeşil Sinemada düzenlenen ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ ve ‘Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas’ Sinema Filmleri öğrencilerle buluşturuldu.
TRT Çocuk'un pilot olma hayali kuran kahramanı Aslan ile TUSAŞ'ın yerli üretimi olan milli gurur HÜRKUŞ'u bir araya getiren ‘Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas’ ile 11 Ağustos 2017 günü Trabzon’un Maçka İlçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikâyesinin konu edildiği ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ Sinema Filmine çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi.
Sinema etkinliklerine katılan çocukları ve gençleri yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hafta sonu düzenlenen sinema etkinliklerine 3 bine yakın öğrencinin katılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak kültürel etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Çınar, “ Her yıl ara tatil döneminde düzenlediğimiz karne hediyelerimize bu yılda iki farklı sinema filmiyle devam ettik. Kentimizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle erkeden tatile çıkan öğrencilerimizle güzel bir etkinlikte bir araya gelmenin sevincini yaşadık. Pandemi sürecine rağmen alınan tedbirlerle birlikte okullarının ilk döneminde çok çalışan, başarılı olan ve emek sarf eden öğrencilerimize bizlerde güzel bir hediye vermek istedik, dolu dolu geçti. İki gün süren etkinliklerimize 3 bine yakın öğrencimiz katıldı. TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinden Aslan’ın pilot olma hayalinin anlatıldığı ‘Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas’ ile PKK’lı teröristlerin saldırılarına karşı büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek genç yaşta şehadet şerbeti içen Eren Bülbül ve gerçekleşen saldırıda şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının anlatıldığı ‘Kesişme İyiki Varsın Eren’ Sinema Filmlerini öğrencilerimizin gösterdikleri yoğun ilgi bizleri mutlu etmiştir. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunan fiziksel yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan başarılı plaketi alan bir belediye olarak çocuklarımıza ve gençlerimizin her alanda gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Millet Kıraathanelerimiz, Kitap Kafelerimiz, Spor Tesislerimiz, Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, Robotik Kodlama, Yazılım ve İnovasyon alanındaki yatırımlarımızın hepsi gençlerimizin daha iyi şartlarda gelişmesi ve kendilerini geliştirmeleri içindir. Geleceğimizi inşa edecek olan genç neslimiz için hizmet üretmeye, onlara her türlü alanda destek vermeye, derslerinde başarılı olup güzel bir kariyer yapmaları içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki gençlerimiz kendilerini geliştirmek ve yenilemek istesin biz onların emrindeyiz. Yeşil Sinema Salonlarında gerçekleşen etkinliklerimize yoğun ilgi gösteren çocuklarımıza güzel bir ara tatil dönemi temenni ediyorum. Sinema etkinliklerime ilgi gösteren tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. İki gün süren etkinlikleri güzel bir şekilde organize eden Başkan Yardımcılarımıza, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüze ve değerli personellerine, bizleri ve öğrencilerimizi en güzel şekilde ağırlayan Yeşil Sinema İdarecilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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