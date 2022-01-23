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Güder, karla mücadele çalışmalarını inceledi Güder: “Kapalı hiçbir mahalle yolumuz yok”

İHA

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, karla mücadele ekiplerinin kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplere tatlı ikramında bulundu. Güder, yapılan hummalı çalışmalarla Battalgazi'de kar nedeniyle kapalı hiçbir mahalle yolunun olmadığını belirtti.

Güder, karla mücadele çalışmalarını inceledi Güder: “Kapalı hiçbir mahalle yolumuz yok”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, karla mücadele ekiplerinin kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplere tatlı ikramında bulundu. Güder, yapılan hummalı çalışmalarla Battalgazi’de kar nedeniyle kapalı hiçbir mahalle yolunun olmadığını belirtti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Mert, Belediye Başkan Yardımcılarından Mehmet Acun ve İsmet Sarıgül ile birlikte karla mücadele ekiplerinin sahadaki çalışmalarını inceledi. Karla mücadelede gecesini gündüzüne katan ekiplerin Akpınar, Şire Pazarı, Eskimalatya’daki Alacakapı meydanı ve Yeni cami çevresindeki çalışmaları inceleyerek bilgiler alan Başkan Güder, hummalı bir çalışma örneği ortaya koyan ekiplere tatlı ikramında da bulundu.
“Ekipler yoğun şekilde çalışıyor”
Aralıksız çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkürlerini ileten Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, “Malatya genelini etkisi altına alan kar yağışın ardından belediye ekiplerimiz önce ana arterleri sonrasında ise ara mahalleleri temizleme çalışmaları devam ediyor. Ekipler yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Araç sayısı yeterli olmayabilir ama bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olması gerek. Belediye başkanlarımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
“Çalışmalarımızı koordineli şekilde yürüttük”
Kar temizleme çalışmalarında ilçe belediyeler ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Kar yağışının ardından hemen harekete geçen belediye ekiplerimiz, Malatya’nın her noktasında çalışmalarına başladılar. Diğer belediyelerimizin ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Ekiplerimiz çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Gecenin bu saatinde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Battalgazi’de ekiplerimiz 7/24 sahadalar”
Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda herhangi bir problemin olamaması için gece gündüz sahada olduklarını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Uzun süredir beklediğimiz kar yağışını şükürler olsun ki Malatya’mızda gördük. Karı gördüğümüz ilk andan itibaren çok sayıda araç ve personel ile aktif bir şekilde sahada yer aldık, almaya da devam ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı koordineli olarak yürüttük. Malatya’mızın binlerce mahallesi ve sokağı var. Kar yağdığı andan itibaren her sokağa inmek hemen kolay olmuyor. Battalgazi’mizde 103 mahallemiz, 1800'ün üzerinde sokağımız var. Bu sokakların hepsinde aynı anda çalışma yapmak mümkün değil. Tabi ki küçük aksaklıklar olacaktır. Küçük aksaklıklara rağmen biz koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam ettik. Şuanda ilçemizde kar nedeniyle kapalı mahallemiz yok. Tüm mahallelerimize ulaştık. Çağrı merkezimize gelen tüm çağrıları imkanlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz. Ayrıca tedbirsiz olarak trafiğe çıkan sürücülerimizin yardımına, hayvanlarına yem ulaştırma zorlanan vatandaşlarımızın da yardımına koştuk. Ekiplerimiz 7/24 sahadalar. Gecesini gündüzüne katan ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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