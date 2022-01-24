Vali Baruş’tan kar denetimi

Malatya Valisi Aydın Baruş, şehirler arası yol güzergahlarını denetleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Baruş, Doğanşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ile birlikte Malatya Adıyaman yolu DoğanşehirErkenek yol açma, yol temizleme faaliyetlerini yerinde inceledi. Tipi ve rüzgar nedeniyle yolun zaman zaman kapandığını belirten 81. Şube Şefi Erkmen, yolun açık hale gelmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Yol Açma çalışmalarına kar küreme aracına binerek katılan Vali Baruş, vatandaşların zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını belirtti. Trafiğe çıkmak zorunda olan vatandaşların da araçlarında gerekli teçhizatları bulundurması gerektiğini ifade eden Vali Baruş, mağduriyet yaşayan vatandaşların en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermelerini söyledi.

Yol açma çalışmalarının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçen Baruş, Gamer İl Müdürlüğünde olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği olumsuzluklara hızlı müdahale etmek amacıyla 7/24 çalışmalarına devam eden Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kurulu ile bir toplantı düzenledi. Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, AFAD, Jandarma, Emniyet, Tarım, Sağlık, Belediye, Fedaş ve Karayollarından yetkili birer personel ile oluşturulan kurulun çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Baruş, vatandaşların mağdur olmaması için kurumların üzerine düşen sorumlulukları ivedilikle yerine getirmeleri gerektiği talimatını verdi. 112 Komuta Merkezini de ziyaret eden Vali Baruş, burada vatandaşların Acil Yarım talepleri hakkında personel ile bir süre sohbet etti.

Şehirlerarası bazı yolların kapanması sonucu birçok otobüs seferinin aksaması nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için pansiyon ve yurtlarda misafir edilmesi talimatını veren Baruş, Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminaline (MAŞTİ) gelerek vatandaşların ve otobüs firma yetkililerinin sıkıntılarını dinledi.

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