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Yollarda kalanlar barınaklarda konaklıyor Mahsur kalan yolcuların ihtiyaçları Esenlik, Türk Kızılayı ve AFAD tarafından karşılanıyor

İHA

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalanların su ve gıda ihtiyaçları giderilirken, barınaklarda misafir ediliyor.

Yollarda kalanlar barınaklarda konaklıyor Mahsur kalan yolcuların ihtiyaçları Esenlik, Türk Kızılayı ve AFAD tarafından karşılanıyor

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalanların su ve gıda ihtiyaçları giderilirken, barınaklarda misafir ediliyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya’da yollarda ve otogarda mahsur kalanlar, karla mücadele ekipleri tarafından su ve gıda ihtiyacı karşılanıyor. Yola devam edemeyenler ise kentteki barınaklara götürülüyor.
İmkânlar ölçüsünde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Esenlik A.Ş Genel Müdürü Ata Ünlü, “Şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın bilgisi ve talimatları dâhilinde Kızılay Malatya Şube Başkanımız ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanımızla birlikte MAŞTİ’ye geldik. Yolculuğa devam edemeyen vatandaşlarımızın imkânlarımız dâhilinde su, meyve suyu ve gıda ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Yolların açılması durumuna göre yolculuğa devam eden vatandaşlarımız devam edecek, devam edemeyen vatandaşlarımızda AFAD koordinasyonunda Malatya’da barınmaları sağlanacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.
Doğu ve Batıdan gelen araçların MAŞTİ’de konakladığını belirten Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, “Hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle doğu ve batıdan gelen araçlar MAŞTİ’de konaklamış durumda. Büyükşehir Belediyemiz, Esenlik Genel Müdürlüğümüz, MAŞTİ yöneticilerimiz, AFAD ve Emniyet Teşkilatımızla birlikte MAŞTİ’de bekleyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Özellikle gıda ihtiyaçlarını karşıladığımız vatandaşlarımızın AFAD tarafından barınma işlemleri yapıldı. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Ayrıca Doğanşehir Malatya arasında kalan otobüs ve tırlarda bekleyen vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay olarak ihtiyaçlarını karşıladık. Havalar iyi olduğunda misafirlerimizi gideceği şehirlere yolcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Malatya Büyükşehir Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Adanur, “Yoğun kar yağışıyla beraber özellikle Kayseri, Sivas ve Adıyaman yollarının kapanması neticesinde yaklaşık bin yolcu MAŞTİ’de bekliyordu. Bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Kızılay ve Esenlik Genel Müdürlüğümüz karşılıyor. AFAD ekipleri de bekleyen vatandaşlarımızı öğrenci yurtlarında misafir ediyor. Yolların açılmasıyla yolcularımızı gidecekleri şehirlere uğurlayacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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