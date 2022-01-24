Yeşilyurt'ta kar seferberliği Çınar: “Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kar mücadelesiyle ilgili açıklamasında, “ Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı bütün ekiplerimizin özveriyle yürüttükleri karla mücadele çalışmalarımızın boyutunu, kentimizi yeniden etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte genişlettik” diye konuştu.

Malatya’da kar yağışının yeniden etkisini göstermesiyle birlikte teyakkuz halinde bulunan Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ilçenin dört bir tarafında devam eden kar temizleme ve yol açma çalışmalarında tempo artırdı. Kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açmaması için bütün ekip ve ekipmanlarıyla hızlı bir şekilde işe koyulan Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta olmak üzere kaldırım, üst geçit, otobüs durakları ve meydanlarda kar küreme ve solüsyon çalışmalarına ağırlık verdi.

Özellikle hastane bölgelerinde sürekli kar temizleme çalışmaları yapılırken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokaklarda da temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekipler 24 saat teyakkuz haline geçerken, sorun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Sahada olan bütün ekiplerin çalışmalarını gece gündüz demeden yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde kurdukları Karla Mücadele Ekiplerinin geçen haftadan beri sahada çok yoğun çalıştığını vurgulayan Çınar, kapanan yolların açılması ile araç ve yaya trafiğindeki sıkıntıların pratik çözümlerle giderilmesi için ilçenin her noktasında çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin yapılan planlamaya göre tüm yaşam alanlarına ulaşıp vatandaşların refahı ve huzuru için canla başla çalıştığını ifade eden Çınar, Meteorolojiden aldıkları bilgiler doğrultusunda yaptıkları hazırlıkları kar yağışının yeniden etkisini göstermesiyle sahaya yansıttıklarını ifade ederken şunları söyledi; “ Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde kurduğumuz Karla Mücadele ekiplerimiz, yeniden başlayan kar yağışıyla temposunu artırdı. Kar, Rabbimin nimetidir, bereketidir, bu güzelliği bize yaşattığı için Rabbime ne kadar hamt etsek azdır. Tabii ki kar yağışı bazı sıkıntıları peşinden getiriyor ancak bizler geçtiğimiz haftalarda itibaren yoğun bir teyakkuz halindeyiz, ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında hemşerilerimizin mağdur olmaması, yolların açılması ve gündelik yaşamın fazla etkilenmemesi için 7/24 mesai yapıyorlar. Meteorolojiden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ilimizde yoğun bir kar yağışı bekliyorduk. Kar yağışına yönelik aldığımız tüm tedbirleri ve uygulamaları kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya yansıtıyoruz. Kar yağışı sonrası yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekiplerimiz, gece saatlerinden itibaren başta ara arterler olmak üzere mahallelerimizde kar temizliği çalışmasına aralıksız devam ediyorlar. Araç, gereç ve personellerimizle birlikte sürekli sahadayız. Bizim için aslolan hemşerilerimize her zaman olduğu gibi yine yerinde ve kaliteli hizmetler götürebilmektir, bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Yaşanan doğal sıkıntıları en aza indirmek içinde tüm gücümüzle mücadele ediyoruz, 7/24 Yeşilyurt’luların hizmetindeyiz. Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettireceğiz “ diye konuştu.

23 Ocak Pazar akşamından itibaren etkisini hissettiren kar yağışı sonrasında Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde gerçekleşen kar küreme ve yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Çınar, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

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