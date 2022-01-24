Kar yağışının keyfini çocuklar çıkarıyor

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Malatya’da yoğun olarak devam eden kar yağışı çileye dönüşürken, keyfini ise çocuklar çıkarıyor.

Okulların ilk yarı ara tatili olması nedeniyle evlerinde bulunan çocuklar, kar yağışıyla birlikte kendilerini evlerden dışarı atıp, kartopu oynayarak karın keyfini çıkarıyorlar.

Kimi çocuk kardan adam yaparken, kimisi de kartopu oynayarak tatilin tadını çıkarıyor. Çocukların kar keyfi zaman zaman büyükler de katılıyor.

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