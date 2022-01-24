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AK Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan Sedef Kabaş ve CHP milletvekilleri hakkında suç duyurusu

İHA

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan Sedef Kabaş ve CHP milletvekilleri hakkında suç duyurusu

AK Parti Malatya İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Malatya İl Başkanlığı, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş ile CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, ilçe başkanları ve il yönetim üyeleri ile birlikte Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Koca, yaptığı açıklamada konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Kabaş'ın ifadelerinin tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakaret olduğunu belirten Koca, "CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele 1 ekranlarında sistematik olarak partimize, genel başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak'ta Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz, son 20 yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış, bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir" dedi.
Türkiye’nin son 20 yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini kaydeden Koca, yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkenin itibar kazandığını, bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini belirtti. Koca, “Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a aittir” ifadelerini kullandı.

“Siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz”
“Siyasete girdiği yıllardan bu yana muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu zaferlerini hazmedemeyen hazımsız güruh sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir” diyen Koca, “Ülkemiz, bir yandan son 20 yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye’nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınadıklarını ve AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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