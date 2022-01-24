Tüfenkci:”Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfenkci:”Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık”

İHA

Tüfenkci:”Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, depremin ikinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Yaraları birlikte sardık, Devlet millet omuz omuza büyük işler başardık” dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen, Malatya'nın da etkilendiği 6.8 şiddetindeki depreminin ikinci yıldönümünde açıklama yapıp, deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Elazığ ve Malatya'nın etkilendiği deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ikinci yıldönümünde evleri zarar gören vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Tüfenkci, büyük afetin ikinci yıldönümünde kaybedilen 41 vatandaşa rahmet dileyerek, benzer afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.
Depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya'da inşa edilen konutların birçoğunun teslim edildiğini belirten Tüfenkci, "Devletimiz depremin yaralarını sarma adına 3 bin 434 konutu hak sahiplerine teslim etti. Şuan yapımı devam eden 1793 konut var. Bunların 1344'ü çok katlı, 449'u köy tipi konut.
Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinde deprem konutları kısa sürede yükselirken, büyük afetin ikinci yıldönümünde evlerin birçoğu hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı" şeklinde konuştu.

"Yaraları omuz omuza sardık"
Tüfenkci, depremin yaralarını Malatya ve Elazığ halkı olarak omuz omuza vererek sardıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem felaketinde iki yılı geride bıraktık. Şehrimizin sosyal yaşamında ağır izler bırakan, can kaybına neden olan, maddi ve manevi yönden birçok sorun ve sıkıntıyı beraberinde getiren deprem felaketinde Malatya ve Elazığ halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Her türlü sıkıntıya el birliğiyle göğüs germeye, yaralarımızı sarmaya ve her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik."

"Kentsel dönüşümle yapı stokunu güçlendiriyoruz"
Tüfenkci, eski ve depreme dayanıksız yapı stoğundan kurtulmak için kentsel dönüşümün önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Malatya'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2 bin 286 konut inşa edilmektedir. Beydağı bölgesinde bugüne kadar birinci ve ikinci etapta 4 bin 195 konut yapıldı, üçüncü ve dördüncü etap birinci bölgenin 200 dekarlık proje alanında 915 konut ile 34 dükkan inşa ediliyor ve yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Yine Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesinde 110 dönümlük alanda 679 konut ve 18 dükkanın yapımı devam ediyor. Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesinde de 541 konut ve 22 dükkanın önümüzdeki günlerde yapım ihalesi gerçekleştirilecek" dedi.

"3.5 milyarlık yatırım"
Yapılan konutların depreme dayanaklı, radyel temelli, betonarme perdeli, tünel kalıp sistemiyle yapılan modern konutlar olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, "Devletimiz TOKİ eliyle bu konutları her türlü riske karşı son derece güvenli, konforlu bir şekilde inşa etti. Konutlarına yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde gördük ki aileler çok mutlu ve memnun. Malatya'da deprem ve kentsel dönüşüm konutları ile sosyal donatıların toplam yatırım tutarı yaklaşık 3,5 milyar lirayı buldu. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş yeri önündeki kardan adamı alıp kaçtılar, 'eğlence için yaptık' dediler
YEREL HABERLER İş yeri önündeki kardan adamı alıp kaçtılar, ...
OSB’lerdeki enerji sorunu istişare edildi
YEREL HABERLER OSB’lerdeki enerji sorunu istişare edildi
Hastalanan yaşlı kadını karla mücadele ekipleri hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Hastalanan yaşlı kadını karla mücadele ekipleri ...
Başkan Kazgan karla mücadele çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Kazgan karla mücadele çalışmalarını denetledi
AK Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan Sedef Kabaş ve CHP milletvekilleri hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan Sedef Kabaş ve ...
Kar yağışının keyfini çocuklar çıkarıyor
YEREL HABERLER Kar yağışının keyfini çocuklar çıkarıyor
Yeşilyurt'ta kar seferberliği Çınar: “Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta kar seferberliği Çınar: “Karla mücadele ...
Yollarda kalanlar barınaklarda konaklıyor Mahsur kalan yolcuların ihtiyaçları Esenlik, Türk Kızılayı ve AFAD tarafından karşılanıyor
YEREL HABERLER Yollarda kalanlar barınaklarda konaklıyor Mahsur ...
Malatya’da kar nedeniyle 524 mahallenin yolu kapandı
YEREL HABERLER Malatya’da kar nedeniyle 524 mahallenin yolu kapandı
Vali Baruş’tan kar denetimi
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan kar denetimi
Malatya’da kar etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Malatya’da kar etkisini sürdürüyor
Malatya'da karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da karla mücadele sürüyor
Malatya’da binden fazla kişi yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Malatya’da binden fazla kişi yurtlara yerleştirildi
Malatya’da kronik ağır hastalığı olan memurlara bir gün idari izin
YEREL HABERLER Malatya’da kronik ağır hastalığı olan memurlara bir ...
Güder, karla mücadele çalışmalarını inceledi Güder: “Kapalı hiçbir mahalle yolumuz yok”
YEREL HABERLER Güder, karla mücadele çalışmalarını inceledi Güder: ...
Başkan Çınar’dan öğrencilere karne hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan öğrencilere karne hediyesi
Malatya'da yolda mahsur kalanlar öğrenci yurduna yerleştirildi
YEREL HABERLER Malatya'da yolda mahsur kalanlar öğrenci yurduna ...
Malatya'da yolda mahsur kalanlar öğrenci yurduna yerleştirildi
YEREL HABERLER Malatya'da yolda mahsur kalanlar öğrenci yurduna ...
Malatya’da yolda kalan vatandaşlar yurtta ağırlanıyor
YEREL HABERLER Malatya’da yolda kalan vatandaşlar yurtta ağırlanıyor
Yeni Malatyaspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Gaston Campi'yi kadrosuna kattı
Malatya'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Malatya'da kar yağışı etkili oldu
Gaston Campi, Yeni Malatyaspor'da
YEREL HABERLER Gaston Campi, Yeni Malatyaspor'da
Akçadağ'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Akçadağ'da kar yağışı etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.