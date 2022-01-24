Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri yetiştirdi

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da yoğun kar yağışıyla yolların kapanması sonucu ilaçlarını alamayan kanser hastası kadının imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesinde ikamet eden Hüsne Canpolat (75) isimli kadın, kanser hastası olması ve yolların kapanması sebebiyle eczaneye gidemeyip ilaçlarını alamadı. Konu Jandarma İlçe Komutanlığına iletilip yardım talebinde bulunuldu.

Hekimhan Kaymakamlığı ve Hekimhan Belediye Başkanlığı ile koordine kurularak 3 saatlik çalışmanın sonucunda yardım talebinde bulunan kadına ulaşılıp ilaçları teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.