İlacı biten hastanın yardımına ekipler yetişti

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilacı biten kronik şeker ve tansiyon hastası Fatma Şaşa’nın yardımına Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, zorlu bir yolculuğun ardından Fatma teyzenin kızından aldığı ilaçları, 67 yaşındaki hastaya ulaştırdı.

Malatya’da etkili olan kar yağışının ardından birçok vatandaşın yardımına koşan Battalgazi Belediyesi ekipleri, bu kez de ilacı biten bir hastanın yardımına yetişti. 67 yaşındaki kronik şeker ve tansiyon hastası Fatma Şaşa’nın kızı Ayşe Ercan, annesinin günlük olarak kullandığı ilaçların bittiğini ve eczaneden aldıkları ilaçların mutlak manada Çamurlu mahallesinde ikamet eden annesine yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, Battalgazi Belediyesi ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Yardım talebi üzerine harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde ikamet eden Ayşe Ercan’dan aldıkları ilaçları teslim etmek için Çamurlu mahallesinin yolunu tuttu. Yoğun tipi nedeniyle daha fazla ilerlemeyen ekipler, yolun geri kalan kısmını yürüyerek aştı. Zorlu yolculuğun ardından Fatma teyzenin evine ulaşan ekipler, şeker ve tansiyon hastası teyzeye ilaçlarını teslim etti. İlaçlarına kavuşan Fatma teyze, dualarla karşıladığı ekiplere ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.



“Tek bir telefon ile yardımımıza koştular”

Annesine ilaçları yetiştirmek için Battalgazi Belediyesi’nden yardım talep ettiğini ve bu talebin anında karşılık bulduğunu aktaran Ayşe Ercan, “Kronik şeker ve tansiyon hastası annemin ilaçları bitmişti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çamurlu mahallesinde ikamet eden anneme ilaçlarını ulaştıramadık. Battalgazi Belediyesi’ni aradık ve durumu yetkililere ilettik. Tek bir telefonla yardımımıza koştular. Devletimiz ve Battalgazi Belediyemiz her zaman bizim yanımızda. Hasta annem 67 yaşında ve ilaçlarını günlük olarak alması gerekiyor. Annem birkaç gündür ilaçlarını alamıyordu. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Sıkıntılı günlerimizde her zaman yanımızda olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’den ve ekiplerden Allah razı olsun. Kazasız belasız ekipler ilaçları anneme ulaştıracaklar ve bizimde içimiz rahat edecek” şeklinde konuştu.

Ekiplerin yoğun çabasının ardından ilaçlarına kavuşan Fatma Şaşa ise “Allah devletimizden ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’den razı olsun. Benim ilaçlarımız bitmişti. İlaçlarımı almam gerekiyordu. Kızıma telefon açtım söyledim. Kızımda Battalgazi Belediyesi’ni aramış. Ekipler bu kar yağışına rağmen ilaçlarımı getirdiler. Sebep olandan Allah başkanımızın ne muradı varsa versin” dedi.

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